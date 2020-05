Atención: estos son los pasos para el regreso del comercio en Colombia

Colombia y el mundo siguen parcialmente paralizados debido a la pandemia del Coronavirus que sigue dejando muertes y nefastas consecuencias para el planeta y, por ahora, no parece que haya una solución más allá de quedarse en casa. Sin embargo, la problemática de salud no es la única que aqueja a las personas ya que la economía ha sido otra de las afectadas por el Covid-19 ya que debido al Aislamiento Obligatorio Preventivo que se ha llevado a cabo en casi todo el mundo miles de personas han perdido sus empleos, negocios y no hay posibilidad de tener recursos de ninguna manera, por lo cual el hambre empieza a aparecer en muchas familias con pocas posibilidades de recursos.

Es por esto, que desde el Gobierno Nacional se han abierto las puertas a reestablecer la economía de manera gradual y por esto, desde el pasado 27 de abril, los sectores de manufactura y construcción pudieron reabrirse y desde el próximo 11 de mayo se espera que más integrantes de otros gremios económicos puedan reintegrarse a la cotidianidad, eso sí, con todos los protocolos y estándares de seguridad para poder llevar a cabo su apertura.

Uno de los sectores que más espera estas decisiones es el del comercio ya que millones de establecimientos continúan cerrados y sin la posibilidad de obtener ganancias. A este tema se refirió el presidente Iván Duque, junto al ministro de Comercio, Industria y Turismo, y hablaron en el programa Prevención y Acción sobre lo que viene para los comerciantes: "Ese es el reto más grande que todos tenemos. Independientemente de cómo se vaya dando esa gradualidad, con las distintas agremiaciones del comercio iremos estableciendo protocolos puntuales y específicos que permitan tener distanciamiento, las mejores prácticas de desinfección y herramientas de monitoreo. Se trata de reinventarnos para que estos sectores funcionen", aseguró Duque.

Complementamos oferta de servicios de #CompraLoNuestro, para beneficiar a establecimientos comerciales a través de soluciones de pago electrónico que ofrece iniciativa #YoMeQuedoEnMiNegocio de @CredibanCo_. ¡Conoce más ingresando a https://t.co/PxMKwYGgxB! pic.twitter.com/6ub86XhiWI — Colombia Productiva (@Col_Productiva) May 3, 2020

En primera medida se habló de la virtualidad como primera forma de salida a las dificultades en la pandemia: "La Cadena de suministro y abastecimiento también ha tenido activos, unos sectores importantes del comercio a traves de la virtualidad, sabemos que esto está lejos de ser satisfactorio por la circunstancia que vive el país, pero debemos reconocer que es una oportunidad, en donde hemos visto muchos negocios de comercio moverse a la virtualidad y reinventarse en función de atender esta pandemia", dijo Duque.

Y el Ministro de Comercio, Jose Manuel Restrepo afirmó, "le dimos un fortalecimiento a la estrategia 'Compra lo Nuestro' que busca fortalecer los canales de comercio electrónico, de acercamiento entre las empresas que compran y las que venden. La estrategia 'Yo me quedo en mi negocio" que busca una plataforma en donde el comercio se pueda hacer electrónico y a domicilio.

Finalmente, sobre la posible apertura de los negocios, Restrepo dijo: "El 1 de mayo logramos finalizar cerca de ocho protocolos para cerca de siete subsectores de la economía, una gran parte de ellos en el sector del comercio al por mayor, al por menor y en este momento se encuentran en proceso de validación por parte del Ministerio de Salud, que es la autoridad máxima para estos protocolos de bioseguridad. Habremos de implementarlos lo más pronto posible y seguramente será un punto de partida para saber cómo se puede dar un reinicio de actividades gradual, progresivo y ordenado".

