Confunden a luchador Huracán Ramírez con nueva tragedia del 2020

Pandemia, temblores, tormentas, explosiones... No era para menos. El 2020 ha puesto a prueba al mundo entero con un sinfín de desafíos que han llegado uno tras otro, por lo que no es para nada extraño que en el octavo mes de este catastrófico año se confunda a un luchador con una nueva tragedia.

Y es después de que la 'Tormenta Hanna' estremeciera al norte del país, a nadie le extrañaría que llegara a México un Huracán de apellido 'Ramírez', al menos no a los que no están al tanto de que los desastres naturales no son identificados con apellidos y a las nuevas generaciones que no fueron testigo de las glorias sobre el ring del emblemático luchador.

Es por eso que en redes sociales se generó gran revuelo al ver en tendencias de Twitter al mítico "Huracán Ramírez", ya que muchos de los más jóvenes usuarios creyeron que se trataba de uno de los desastres naturales del variado catálogo de tragedias del 2020.

Huracán Ramírez, emblemático luchador mexicano. (Twitter)

Incluso, la propia red social ofreció ayuda a los internautas con su famoso botón directo hacia Coordinación Nacional de Protección Civil, para que las personas que se vieran afectadas por cualquier emergencia o desastre natural pudieran solicitar ayuda.

Encuentro que Huracán Ramírez es tendencia por este tuit, pero suelto la carcajada porque lo vinculan a un desastre natural y hay hasta un botón para la Coordinación Nacional de Protección civil pic.twitter.com/xoMt6HGp6K — Tlatoani_Cuauhtemoc (@Cuauhtemoc_1521) August 18, 2020

Pero la realidad es que "Huracán Ramírez" se volvió tendencia gracias a la foto del 'Príncipe de Seda' que un usuario publicó, en la que aparece en compañía de su esposa, sus hijos y el no menos icónico exconductor de Televisa, Xavier López, 'Chabelo'.

Qué famoso luchador mexicano posa con su familia a mediados de los 70s con Chabelo en su popular programa televisivo “En familia”? Solamente respuestas correctas #PARTICIPA pic.twitter.com/ZAOh7m5EhV — Tlatoani_Cuauhtemoc (@Cuauhtemoc_1521) August 18, 2020

Es así que algunos usuarios recordaron con cariño a quien fuera una de las leyendas más importantes del pancracio nacional y que falleció en 2006, así como sus batallas más emblemáticas, su herencia en el ring y hasta sus películas.

Mientras otros tantos respiraron con alivio al darse cuenta de que no se trataba de un desastre natural, sino del famoso luchador.

Y yo pensando que el Huracán Ramírez era otro regalo del 2020 pic.twitter.com/hI4f4xR4Ci — j3sus ����‍�� (@soyj3sus) August 18, 2020

