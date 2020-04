Conmovedor: un periodista devastado por la situación en su país por el coronavirus rompió en llanto en vivo

El mundo entero se encuentra en plena lucha ante el Covid-19 y Ecuador es uno de los países más perjudicados del planeta. Actualmente se encuentra en el tercer lugar de países latinoamericanos con mayor cantidad de infectados superando los 3.000 casos y con más de 140 muertes, teniendo así también uno de los valores más altos en promedio de decesos.

Carlos Julio Gurumendi trabaja en el canal RTS en Guayaquil, y su imagen se viralizó en el continente luego de quebrar en llanto en plena transmisión en vivo. El sonar de unas campanas de una iglesia sensibilizaron al periodista que pidió disculpas al no poder seguir como consecuencia de su llanto.

Los ataúdes son trasladados en autos particulares por la alta demanda (Foto: Getty)

En el programa Al Rojo Vivo de Telemundo, entrevistaron a Gurumendi que argumentó lo sucedido: "me conmovió el sonar de las campanas, el no poder abrazar a mi padre, el no ir a darle un abrazo los que han perdido a un familiar, eso me llegó", y también bajó un mensaje para la gente en general: "esto no es un juego, no es una burla, es algo real, hay que quedarse en casa".

Además contó que actualmente está durmiendo en el canal para no poner en peligro a su familia ya que trabaja en la calle y está en contacto con varias personas. La imagen de Gurumendi emocionado al escuchar las campanadas que anunciaban el tqoue de queda en Guayaquil se viralizaron rápidamente como una imagen de sensibilidad y concientización por el coronavirus.

Miles de infectados, muertes y cádaveres de gente en las calles son postales del horror que está viviendo actualmente Ecuador. Además de la cuarentena, Lenín Moreno, presidente de Ecuador, anunció hace días toque de queda y la ampliación del mismo desde las 14 horas hasta las 05 del día posterior.

