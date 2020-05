Connor McGregor desafió a Oscar de la Hoya a un ring de boxeo

Oscar de la Hoya forma parte de la historia del boxeo no solo por haber sido campeón del mundo sino por los grandes negocios y carteleras que ha hecho como promotor. Por eso cuando habla todo el mundo frena y escucha pero lo del lunes levantó las orejas Connor McGregor.

El irlandés, excampeón de Ultimate Fighting Championship, no pudo aguantarse como el exboxeador profesional le mojaba la oreja al decir que solo le duraría nada más que dos asaltos en un ring de boxeo. Obviamente que decidió contestarle.

McGregor perdió en 2017 con Floyd Mayweather Jr. por KOT 10

"Acepto tu desafío, Oscar de la Hoya", expresó Connor McGregor con una seriedad y una molestia que se transmite en cada letra que usó en su tuit. No es el primer boxeador que dice que el europeo no podría durar mucho en un ring de boxeo.

I accept your challenge, Oscar de la Hoya. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 7, 2020

Es que según Oscar de la Hoya, en charlas con Brian Campbell en el Podcast State of Combat, dijo que el irlandés es un gran deportista dentro del octágono por lo que admira lo logrado por él. Pero lo tundió cuando explicó que en el boxeo no puede hacer nada y que si él sube al ring, con un físico que no está en forma desde que perdió frente a Manny Pacquiao en 2008, lo sacaría en dos rounds.

Cabe recordar que la única vez que Connor McGregor subió a un ring de boxeo fue frente a Floyd Maywether que un buen estado atlético le dio la paliza que nunca le dieron cuando combatió en la UFC.

