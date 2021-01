Conor McGregor destruyó a Jake Paul y lo descartó en futuro

En el día de hoy regresa a pelear Conor McGregor frente a Dustin Poirier en Abu Dhabi, lo que significará su regreso a una jaula de la UFC tras un año sin combatir. Sin embargo, previo a su combate, dejó claro que no pelará con Jake Paul, a quien considera un niño confundido.

No hay dudas de que una de las grandes estrellas de las artes marciales mixtas es el irlandés que supo ser uno de los mejores peleadores en la Ultimate Fighting Championship. Sin embargo, desde que peleó con Floyd Mayweather se convirtió en uno de los deportistas más buscado por diferentes rivales.

Uno de ellos es Jake Paul, hermano de Logan, quien viene de realizar su segunda pelea como profesional en el boxeo tras derrotar por la vía rápida Nate Robinson, ex-NBA. A pesar de sus insistencias, Conor McGregor dejó claro, en BT Sports, que el youtuber no está en su radal para sus próximos enfrentamientos.

“Me parece un niño confundido, para ser honesto. Ahora, está dispuesto a entrar, así que no sabemos qué pasará. No está en el radar por el momento (para pelear) con el joven muchacho. Sé que él y Dillon (Danis) han estado yendo y viniendo, así que nunca se sabe”, comentó The Notorious. A pesar de esto, dijo que está emocionado con ver pelear a su hermano, Logan Paul, frente a Floyd Mayweather en combate exhibición y dijo que lo respeta por subir a pelear a un ring.

¿Cuándo y a qué hora pelea Conor McGregor vs. Dustin Poirier?

El irlandés se presenta en el día de hoy en Abu Dhabi donde las peleas estelares comenzarán a las 21.00 de Ciudad de México con transmisión de Fox Sports.

