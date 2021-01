Conor McGregor vs. Dustin Poirier : ¿cuándo, a qué hora y en qué canal ver EN DIRECTO la pelea por UFC 257?

¡Se viene uno de los combates del año! Este sábado 23 de enero, desde el Etihad Arena de Abu Dabi, Conor McGregor y Dustin Poirier luchan por el UFC 257. Esta pelea se podrá ver EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO a través de ESPN, FOX Sports, FOX Action y PPV.

Se viene una nueva edición de UFC y en este caso será con una de las mejores peleas de 2021. El irlandés Conor McGregor chocará con Dustin Poirier a cinco asaltos, reeditando una pelea de peso pluma del 2014. Aquella vez, McGregor destruyó al norteamericano en menos de tres minutos.

The Notorious vuelve al octágono luego de más de un año. En enero del año pasado, el luchador de 32 años venció en 40 segundos a Donald Cerrone y unos meses después anunció su retiro, que finalmente no se concretó.

Por su parte, Dustin Poirier viene de vencer a Dan Hooker el pasado 27 de junio, por decisión unánime. Las únicas dos peleas que ha perdido The Diamond son la mencionada ante McGregor y un combate ante Khabib Nurmagomedov, en septiembre de 2019.

En aquel combate, el luchador ruso estranguló a Poirier, quien tuvo que pedirle al juez que pare la pelea. Justamente, Khabib estará este sábado en Abu Dabi, mirando el combate McGregor - Poirier.

Esta vez, lucharan en la categoría de peso ligero, pero no habrá título en juego. El evento tendrá además 13 combates, entre las primeras preliminares, las preliminares y las estelares. El otro combate estelar, además de McGregor vs. Poirier, será el de Dan Hooker vs. Michael Chandler, también en peso ligero.

Conor McGregor vs. Dustin Poirier: ¿cuándo y a qué hora pelean por el UFC 257? Conor McGregor y Dustin Poirier se enfrentarán el sábado 23 de enero. El duelo entre ambos luchadores está pactado a las 22:00 horas (hora del Este de Estados Unidos) y tendrá lugar en el Etihad Arena, en la Isla de la Pelea de Abu Dabi. Horarios por país Estados Unidos: 19:00 horas PT / 22.00 horas ET Ciudad de México: 21:00 horas España: 04:00 horas del 24/1 Argentina: 00:00 horas del 24/1 Chile: 00.00 horas Colombia: 22.00 horas Perú: 22.00 horas Conor McGregor vs. Dustin Poirier ¿dónde y cómo ver EN DIRECTO la pelea del UFC 257? El encuentro será transmitido EN DIRECTO para Estados Unidos por ESPN y PPV. Todos los detalles del partido lo tendrás en la página web de Bolavip. Canales de TV ESPN 2, Pay Per View: Estados Unidos DAZN: España FOX Sports, FOX Action: México y Chile

ESPN, FOX Action: Argentina, Colombia y Perú

