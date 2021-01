Conor McGregor vs. Dustin Poirier EN VIVO y EN DIRECTO por el UFC 257

UFC® termina su tercera temporada en UFC FIGHT ISLAND con la primera cartelera numerada de 2021. UFC® 257: POIRIER vs. McGREGOR 2 contará con una emocionante pelea de contendientes de peso ligero que verá al No. 2 de la división Dustin Poirier enfrentarse al No. 4 Conor McGregor.

En la pelea co-estelar, el No. 6 de peso ligero, Dan Hooker, busca estropear el esperado debut de Michael Chandler. Además, habrá tres peleas estelares más y seis combates preliminares. Este será el último evento de la tercera temporada de UFC® en Fight Island.

El ex campeón interino de peso ligero Poirier (26-6, peleando desde Coconut Creek, Florida) busca continuar con su impulso luego de su victoria contra Dan Hooker. A lo largo de su condecorada carrera, Poirier también ha conseguido impresionantes victorias sobre Max Holloway (dos veces), Anthony Pettis y Justin Gaethje. Poirier ahora apunta a aprovechar al máximo su 25ª aparición en UFC derrotando a uno de los nombres más importantes en la historia de las artes marciales mixtas.

Ex campeón de UFC en dos divisiones, McGregor (22-4, peleando desde Dublín, Irlanda) regresa a la acción por primera vez desde su espectacular victoria por KO contra Donald Cerrone hace un año. Tan carismático como hábil en el octágono, McGregor ha logrado victorias icónicas por KO sobre Eddie Alvarez, José Aldo y Chad Mendes. McGregor ahora tiene la mira puesta una vez más en detener a Poirier para reclamar otra oportunidad por el título de peso ligero.

Hooker (20-9, peleando desde Auckland, Nueva Zelanda) ha demostrado estar entre los finalizadores más peligrosos en la división de peso ligero. Durante su carrera en la división de las 155 libras de UFC, ha detenido a Gilbert Burns, Jim Miller y James Vick de manera enfática. También ha obtenido impresionantes victorias sobre Paul Felder y Al Iaquinta. Hooker ahora espera comenzar 2021 con otra actuación clásica al estropear el debut de Chandler para reafirmarse como uno de los futuros desafiantes al título.

Chandler (21-5, peleando desde Boca Raton, Florida) busca tener un impacto inmediato en su debut en UFC al detener a Hooker para enviar un mensaje a la división de peso ligero. Tres veces campeón fuera de UFC, ha logrado victorias memorables sobre Benson Henderson (dos veces), Eddie Alvarez y Patricky Freire (dos veces). Chandler ahora apunta a aprovechar su mayor atención hasta el momento y presentarse como el próximo retador al título de UFC.

Otras peleas en la cartelera incluyen:

· La No. 6 Jessica Eye (15-8 1NC, peleando desde Cleveland, Ohio) se enfrenta a la No. 7 Joanne Calderwood (14-5, peleando desde Glasgow, Escocia) en un combate fundamental en el peso mosca femenino

· El ganador de la temporada 23 de The Ultimate Fighter, Andrew Sanchez (13-5, peleando desde Montreal, Canadá) busca otra finalización destacada contra Makhmud Muradov (24-6, peleando desde Bukhara, Uzbekistán)

· Dos estrellas en ascensión de peso paja femenino se enfrentan cuando la No. 8 de la división Marina Rodríguez (12-1-2, peleando desde Florianópolis, Santa Catarina, Brasil) pelea contra la No. 9 Amanda Ribas (10-1, peleando desde Varginha, Minas Gerais, Brasil)

· Arman Tsarukyan (15-2, peleando desde Krasnodar, Rusia, a través de Phuket, Tailandia) va por su tercera victoria consecutiva contra Matt Frevola (8-1-1, peleando desde Long Island, Nueva York)

· El No. 14 de peso mediano Brad Tavares (17-7, peleando desde Las Vegas, Nevada) regresa contra el finalizador Antonio Carlos Junior (11-4 1NC, peleando desde Coconut Creek, Florida a través de João Pessoa, Paraíba, Brasil)

· No. 7 de peso gallo femenino, Julianna Peña (10-4, peleando desde Chicago, Illinois) se enfrenta a la No. 9 Sara McMann (12-5, peleando desde Gaffney, Carolina del Sur)

· Khalil Rountree Jr. (9-4 1NC, peleando desde Las Vegas, Nevada) se enfrenta a Marcin Prachnio (13-5, peleando desde Varsovia, Polonia) en una emocionante batalla de strikers de peso semicompleto

· Nik Lentz (30-11-2 1NC, peleando desde Coconut Creek, Florida) se enfrenta a Movsar Evloev (13-0, peleando desde Sunzha, República de Ingushetia, Rusia) en una emocionante pelea de peso pactado (hasta 150 libras)

· En una entretenida pelea de peso mosca, Amir Albazi (13-1, peleando desde Londres, Inglaterra a través de Bagdad, Irak) se enfrenta a Zhalgas Zhumagulov (13-4, peleando desde Aktobe, Kazajstán).

Conor McGregor vs. Dustin Poirier: ¿cuándo y a qué hora pelean por el UFC 257?

Conor McGregor y Dustin Poirier se enfrentarán el sábado 23 de enero a las 22:00 horas (hora del Este de Estados Unidos) y tendrá lugar en la UFC FIGHT ISLAND, Yas Island, Abu Dhabi. Las peleas preliminares comenzarán tres horas antes.

Horarios por país

Estados Unidos: 19:00 horas PT / 22.00 horas ET

México: 21:00 horas

España: 04:00 horas del 24/1

Argentina: 00:00 horas del 24/1

Chile: 00.00 horas

Colombia: 22.00 horas

Perú: 22.00 horas

Conor McGregor vs. Dustin Poirier ¿dónde y cómo ver EN DIRECTO la pelea del UFC 257?

El combate será transmitido EN DIRECTO para Estados Unidos por ESPN y PPV. Además se podrá ver por FOX Sports y UFC Fight Pass en México y por ESPN para todo Latinoamérica (excepto Brasil).

