Consejos alimenticios para fortalecerse vs. el Coronavirus

Mientras continúan aumentando los casos de Coronavirus en todo el planeta, científicos y especialistas en salud continúan trabajando para poder encontrar una vacuna para detener los casos.

¿Qué es lo que puede hacer la población para no enfermarse o no contagiar en caso de estar infectado? Lavarse las manos todas las veces que sean posibles, no llevarse las manos a la boca, ojos o nariz, limpiar bien cada rincón del hogar, no salir de las casas y mantener distancia con la gente.

A su vez, una buena estrategia para poder sentirse fuerte es hacer trabajos físicos, realizar tareas dentro del hogar para evitar la ansiedad y mantener el cerebro activo. Pero hay otro detalle que es fundamental: tener una buena alimentación.

Los huevos, frutas, verduras y hortalizas son fundamentales para tener una buena dieta

La Cámara Argentina de Productores Avícolas dio a conocer una serie de consejos para consumir alimentos ricos en nutrientes. ¿Por ejemplo? Los huevos. Los mismos deben estar presentes en las dietas, ya que son claves para mejorar el sistema inmunológico y prevenir enfermedades.

En tanto, José Manuel Fernández García -responsable del grupo de nutrición de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia- aconseja: "Es bueno ingerir frutas, verduras y hortalizas, que forman parte una dieta rica en antioxidante y micronutrientes".

+ Cinco factores fundamentales para consumir huevos:

1) El huevo es uno de los alimentos más nutritivos. Cuenta con 13 vitaminas y minerales esenciales en cantidades necesarias para el buen funcionamiento del cuerpo, incluyendo colina, ácido fólico, hierro, zinc, entre otros y proteínas de alto valor biológico, grasas insaturadas (saludables) y antioxidantes.

2) Cuenta con muchas proteínas: es responsable de la producción de enzimas, hormonas, neurotransmisores y anticuerpos. Ayuda en la regeneración celular, el mantenimiento de la masa magra (músculos) y la sustitución del gasto energético de las células.

3) Aporta Vitaminas B: tiamina (B1), riboflavina (B2), piridoxina (B6), ácido fólico, vitamina B12, biotina. Además, incorpora al organismo el más expresivo de este complejo: colina.

4) Aporta Vitamina D: el huevo es uno de los pocos alimentos que tiene vitamina D (vitamina liposoluble), responsable del depósito de calcio en los huesos y también importante en la prevención de enfermedades cardiovasculares y diabetes. El huevo también tiene vitaminas A, E, K y antioxidantes.

