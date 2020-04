Continúan los trabajos para ayudar a los hinchas del DIM varados en Buenos Aires

El creciente brote por coronavirus a nivel internacional ha generado varias medidas preventivas. En Argentina, el gobierno de Alberto Fernández decretó el cierre de fronteras y debido a esta situación un grupo de fanáticos del Independiente Medellín no pudieron regresar y se encuentran en el sur del continente a la espera de solucionar su situación.

Contemplando esta situación, el conjunto colombiano actua para poderlos traer de regreso al país, en una labor en la cual participan la Dimayor y la Defensoria del Pueblo. "Estamos haciendo labores con Cancillería, Defensoría del Pueblo y Dimayor para intentar poderlos traer pronto de allá. Esto se ha atrasado por el problema de salud que se está enfrentando. Dimayor nos está colaborando, buscando el vuelo para poder traerlos hacia acá", le confirmó Juan Bernardo Valencia, directivo del DIM a los microfonos de Antena 2.

Desafortunadamente, las condiciones en la que se encuentran los hinchas no son las mejores y el hotel en el que se quedaron durante la cuarentena no podrá brindarles más albergue. "Los aficionados no están en condiciones aptas para un ser humano. El episodio fue complejo para ellos, los muchachos pasaron momentos muy incómodos. Hay ansiedad para que estén acá, porque han pasado un momento muy incómodo para ellos", dijo.

Desde el club antioqueño reconocen que el panorama es un poco complicado y se encuentran aguardando los trabajos que se encuentra realizando el Consulado de Colombia en Argentina. Al parecer, han sido 15 hinchas los que no pudieron regresar de la ciudad Autónoma de Buenos Aires luego del enfrentamiento en el que el DIM visitó a Boca Juniors.

Se espera una rápida solución por parte de las autoridades para la repatriación de estos hinchas que viajaron muchos kilómetros para poder alentar desde las tribunas de un tradicional estadio en Buenos Aires al equipo que tanto aman.

