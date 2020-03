Coronavirus: Circulan recomendaciones falsas que pueden poner en riesgo la salud

Una de las tantas cadenas falsas que circulan por Whatsapp, ante la pandemia por coronavirus, presenta algunos consejos que supuestamente fueron publicados por la Unicef, sin embargo la información es totalmente falsa.

Pero eso no es todo, ya que no sólo difunde recomendaciones que no son ciertas para prevenir el Covid-19, sino que incluso de llevarlas a cabo pueden dañar la salud.

Hay que recordar que antes de realizar cualquier medida es importante verificar la información directamente con las instituciones oficiales, tales como la Secretaría de Salud o la Organización Mundial de la Salud (OMS), las cuales están realmente calificadas para externar recomendaciones.

Algunas de las medidas FALSAS que circulan son las siguientes:

1.- CUBREBOCAS

Es totalmente FALSO que todo el mundo deba usar cubrebocas. Las mascarillas son recomendadas sólo para aquellas personas que presenten síntomas gripales, como estornudos o tos, para evitar el contagio de más personas.

Hay que recordar que los especialistas han indicado que este virus no vive en el aire, por lo que no es necesario que la porten quienes no están enfermos.

De la misma manera, esta cadena da una información errónea acerca del tamaño del virus, pues realmente mide entre 100 y 160 nanómetros, lo cual hace que fácilmente atraviese los poros de los cubrebocas convencionales.

2.- TEMPERATURA A LA QUE MUERE

La misma cadena asegura que “si el virus se expone a una temperatura de 26-27 °C, se matará, ya que no vive en áreas calientes”, lo cual también es FALSO.

"Según las evidencias hasta ahora, el virus que causa COVID-19 puede ser transmitido en todas las zonas, incluyendo las áreas con clima cálido y húmedo”, explicó la OMS.

3.- BEBER AGUA CALIENTE

Difundida la información falsa anterior, dicha cadena asegura que beber agua caliente es suficiente para acabar con el coronavirus, sin embargo también es incorrecto.

Hasta el momento los científicos no han dado a conocer que se pueda prevenir o combatir el Covid-19 con líquidos o alimentos a temperaturas muy altas, lo cual podría incluso causar daño con temperaturas sumamente exageradas.

4.- GÁRGARAS

“Hacer gárgaras con agua tibia y sal mata el virus en las amígdalas y evita que se filtren a los pulmones”, indica dicha cadena con información totalmente falsa.

Ni las gárgaras con sal, ni con enjuague bucal, ni con nada matarán el virus una vez que ingresó al cuerpo humano, ya que hasta el momento las autoridades no han informado que exista algún tratamiento para la cura.

5.- ¿CUÁNTO DURA EN LAS SUPERFICIES?

Dicha cadena, también hace referencia al tiempo que sobrevive el virus en las superficies, sin embargo, lo hace de manera errónea, ya que la duración no es la misma para todos los objetos.

Un estudio de los Institutos Nacionales de Salud, CDC, UCLA y la Universidad de Princeton (Estados Unidos.) publicado en "The New England Journal of Medicine" indicó que el COVID-19 es capaz de permanecer hasta tres días en determinados objetos.

Es por ello que esfuerzo lo debemos hacer antes, siguiendo las medidas de prevención que recomiendan la autoridades para evitar contagiarnos y contagiar a las personas que nos rodean.

¿Cómo se contagia?

La OMS asegura que una persona puede contraer el virus al aspirar gotitas de las secreciones que un paciente infectado expulsa cuando tose o estornuda, y al llevarse las manos a la cara luego de haber tocado ciertas superficies en las que ha caído el virus.

Por ello, además del distanciamiento físico, una de las principales medidas de prevención es lavarse las manos con jabón constantemente y de manera correcta, así como evitar tocarse la cara y limpiar frecuentemente con alcohol o cloro las superficies con las que se está en contacto.

