Siguen creyendo que es juego: terminal de Bogotá lleno antes de cuarentena

La pandemia del Coronavirus tiene en jaque a todo el mundo y cada día cobra con la vida de cientos de personas a lo largo y ancho del planeta, dejando en claro lo grave que es, a pesar de tener sistemas de salud óptimos, como en Europa.

Sin embargo, en Colombia, teniendo como ejemplo estos países donde todos los días se lamentan los fallecidos, parece que para muchas personas es un juego y buscan cómo hacer para salir de vacaciones durante la cuarentena que entrara en vigor esta noche.

Este martes, y a pesar de que en Bogotá se mantiene el simulacro de Aislamiento Obligatorio Preventivo, en el terminal de transportes se encuentran cientos de personas intentando salir de la ciudad.

No obstante, al llegar al sitio se encontraron con que actualmente no se están vendiendo pasajes a ninguna parte y no tendrán más opción que pasar la cuarentena en Bogotá.

Congestión en la terminal de transportes de Bogotá, viajeros que quieren salir de la ciudad antes de la Cuarentena General, sin embargo ya no hay pasajes a ningún destino. #QuédateEnTuCasa pic.twitter.com/Yu5wiZZOx5 — Bogotá, D. C. ���� (@Bogota__DC) March 24, 2020

Si bien muchas personas buscan desplazarse con alguna necesidad, otros simplemente siguen tomando el tema como si fueran vacaciones y no se ha entendido la magnitud del problema en que se puede convertir el Coronavirus.

"La gente no toma conciencia de que estamos pasando por una pandemia. No entienden que deben quedarse en su puta casa y salen a exponerse a ellos mismo a miles de personas más, incluyendo niños. Por eso estamos como estamos en este país", Si sabían que no había operación en el terminal, ¿para que van? Dios mío que gente tan bruta", fueron algunos de los comentarios en redes.

