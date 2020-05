Coronavirus: ¿Cuáles son las cinco entidades de México que ya están en fase crítica?

A pesar de que el pico en la curva epidémica en México se espera para el 6 de mayo, hay cinco entidades en el país que ya viven su situación más crítica con el número de contagios por coronavirus más alto, así lo confirmo esta mañana el presidente de la nación, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina.

Se tratan de: Ciudad de México, Tijuana, Cancún, Tabasco y Sinaloa, localidades en las que se esperan los días más complicados de la epidemía, pues se prevé que la fase crítica se extienda hasta 10 días, de acuerdo con la información que dio a conocer el mandatario desde Palacio Nacional.

"Son cinco sitios en donde ahora tenemos que dar mejor atención, más atención, los más afectados, Ciudad de México, Cancún, Tabasco, Sinaloa y Tijuana. Es porque ya estamos en el pico, estamos en los momentos ya de mayor crisis, el momento más crítico, pero al mismo tiempo es donde ya vamos a ir a la baja de acuerdo a las proyecciones que se tiene, estamos hablando de estos 10 días", precisó el presidente.

No obstante, López Obrador garantizó que hay camas suficientes en los hospitales para los pacientes con Covid-19 que requieran ser atendidos, incluso en las cinco entidades mencionadas anteriormente, donde ya hay algunas clínicas que reportan saturación; por lo que hizo un llamado a la población a consultar la disponibilidad en las unidades de salud antes de acudir.

"Hacer un llamado para que se asista a los hospitales en donde se tienen camas, donde se tienen ventiladores, médicos, donde no hay saturación para que no haya espera, pérdida de tiempo que es importantísimo para salvar vidas. Estamos trabajando para tener precisión sobre los sitios, camas, que se tienen, no perder mucho tiempo en traslados, sobre todo en esperar en hospitales donde ya hay saturación, sobre todo en lo que tiene que ver con terapia intensiva", insistió.

¿Cómo consultar la disponibilidad de los hospitales?

El gobierno de la Ciudad de México habilitó la página "Hospitales Covid-19" con el mapa de los hospitales que fueron designados para atender a pacientes con Covid-19, además de mostrar las unidades de salud que aún tienen disponiblidad, cuáles están por saturarse y a cuáles otras ya no se puede acudir.

También se puede consultar disponibilidad y cercanía de los hospitales a través de Locatel, llamando al número 56581111.

Hasta el momento, estos son los hospitales saturados en el Valle de México:

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez (SSA)

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador (SSA)

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER)

Hospital General Dr. Manuel Gea González (SSA)

Hospital General De Zona C/Mf 24 (GAM)

Hospital Regional Gral. Ignacio Zaragoza

Hospital General José María Morelos y Pavón

Hospital General Dr. Fernando Quiroz

Hospital General Dr. Darío Fernández Fierro

Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos

Hospital Regional Dr. Enrique Cabrera

Hospital General Ajusco Medio

