Coronavirus: Donald Trump garantiza a México la venta de mil ventiladores este mes

La respuesta por parte de Estados Unidos ya llegó a México: el presidente Donald Trump le confirmó a su homólogo, Andrés Manuel López Obrador, la venta de mil ventiladores médicos para atender la emergencia sanitaria ante la pandemia por coronavirus, los cuales llegarán al país a finales de abril.

A través de sus redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el mandatario estadounidense se puso en contacto para informarle acerca de la disponibilidad de los primeros equipos médicos, luego de la solicitud que realizó por el gobierno mexicano en días anteriores para obtener 10 mil ventiladores en el país vecino.

"Me llamó el presidente Donald Trump para responder a la solicitud que le hicimos sobre la adquisición de ventiladores y equipo médico de terapia intensiva. Me garantizó que a finales de este mes tendremos mil y podremos adquirir otros más porque nuestro país no tiene restricciones para las compras de equipo de Estados Unidos", compartió el máximo mandatario.

Me garantizó que a finales de este mes tendremos mil y podremos adquirir otros más porque nuestro país no tiene restricciones para las compras de equipo de Estados Unidos. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 17, 2020

Asimismo, el presidente de la nación calificó como un "gesto de solidaridad" la respuesta de Donald Tupm, por lo que propuso una reunión con el mandatario para externarle personalmente su agradecimiento: "Le planteé la posibilidad de encontrarnos en junio o julio para externarle personalmente nuestro agradecimiento y dar testimonio de la entrada en vigor del T-MEC. Mi afecto a los paisanos y al pueblo estadounidense".

Es un nuevo gesto de solidaridad con México.

Le planteé la posibilidad de encontrarnos en junio o julio para externarle personalmente nuestro agradecimiento y dar testimonio de la entrada en vigor del T-MEC.

Mi afecto a los paisanos y al pueblo estadounidense. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 17, 2020

Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el doctor Hugo López-Gatell, aclaró que no se trata de un donativo, sino de una facilidad a obtener los recursos en dicho país: "Hoy tuvimos esta noticia preliminar de que podríamos tener una primera aportación de mil ventiladores; no es un donativo, tiene que quedar claro, eventualmente tendrán que comprarse, pero es una facilitación del proceso de acceso”, apuntó.

De la misma manera, insitió en la conferencia vespertina que si se logra aplanar la curva de contagios en el país, de manera consecuente, se requerira un número menor de ventiladores para atender a los pacientes más graves por Covid-19.

“Habíamos tenido un escenario en el caso de que hubiera sido la curva de máxima intensidad, que presenté ayer, hubiéremos necesitado 15 mil ventiladores como un mecanismo de garantía de resguardo. En la medida en que tengamos menor transmisión podemos tener menor necesidad y existen ventiladores que, históricamente, tiene el sistema de salud”, sentenció el epidemiólogo.

Si no continuamos las medidas de mitigación, que se resumen en #QuédateEnCasa, aumentarán los contagios y eso nos afectará. En otros países circularon en el espacio público aún con la epidemia y cuando quisieron detenerla era demasiado tarde. No queremos eso para México. pic.twitter.com/Ehh3djmDsZ — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) April 18, 2020

Lee También