Coronavirus: Eto'o y Drogba, furiosos por una idea de usar a los africanos en ensayos

El coronavirus es el tema del momento a lo largo y a lo ancho del globo terráqueo. Día a día se actualizan noticias realacionadas con lo que sucede en distintas partes del mundo y se habla de potenciales soluciones para controlar la pandemia. Por ello, en medio de tantas palabras e intercambio de ideas, también aparecen propuestas muy polémicas que terminan desatando la furia de muchos. Precisamente eso fue lo que sucedió en las últimas horas, incluyendo a reconocidos futbolistas.

Es que, en la cadena LCI intercambiaron palabras Jean Paul Mira, jefe del servicio de reanimación del Hospital Cochin de París y Camille Locht, director de investigación en el Iserm -Instituto de Salud de Investigación Médica de Francia-. Ambos coincidieron en que sería una buena idea realizar ensayos en torno al coronavirus en la población africana, lo que no hizo otra cosa que generar un enojo realmente profundo en figuras de renombre como Samuel Eto'o, Didier Drogba y Demba Ba.

Didier Drogba, otro de los indignados. (Foto: Getty)

"Esto puede ser polémico, ¿pero no deberíamos hacer un estudio en África donde no tienen mascarillas, ni tratamientos ni reanimación? Se hace en estudios en el caso del SIDA donde usan prostitutas para probar ciertas cosas porque saben que están muy expuestas y no tienen protección. ¿Qué piensa usted?", comenzó exteriorizando el primero de los profesionales. "Tiene razón, estamos pensando en un estudio paralelo en África de una manera similar. Creo que ya hay una petición que si no ha salido ya, saldrá y pensamos seriamente en ello", fue la respuesta.

Bienvenue en occident , la où le blanc se croit tellement supérieur que racisme et débilité deviennent banalité. TIME TO RISE ✊�� pic.twitter.com/R08R7K9QAw — Demba Ba (@dembabafoot) April 2, 2020

En ese contexto, el primero en estallar fue Demba Ba, delantero francés de origen senegalés: "Bienvenidos a occidente donde el blanco se cree tan superior que el racismo y la debilidad se convierten en una banalidad. Es hora de levantarse", exteriorizó por intermedio de su cuenta oficial de Twitter. El que le siguió fue el reconocido Samuel Eto'o, que, precisamente, respondió la publicación del francés con un contundente "hijos de put*", refiriéndose a Mira y Locht.

Posteriormente, el recientemente retirado Didier Drogba se acopló a la ola de críticas contra esta iniciativa y aportó un análisis contundente al respecto: "Es totalmente increíble que tengamos que advertir de esto. África no es un laboratorio. Estas declaraciones son denigrantes, falsas y realmente racistas. Ayuden a salvar a África del coronavirus. ¡No quieran usar a los africanos de cobayas! Es asqueroso. Los líderes africanos tienen la responsabilidad de proteger a sus pueblos de conspiraciones tan horrendas como estas".

Lee También