Paola Espinosa derrotó al coronavirus y lanzó un mensaje a la sociedad

Se está terminando el 2020 y la pandemia del coronavirus aún no da tregua en el planeta. Las diferentes vacunas están siendo repartidas y la esperanza todavía está más que vigente, pero no hay que pausar los cuidados ni dejar de seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Sobre todo después de leer a personalidades reconocidas que sufrieron consecuencias por haber sido contagiadas.

Ese fue el caso de Paola Espinosa, quien compartió su experiencia en las redes sociales: "Después de semanas difíciles en casa, les comparto que vencí al Covid-19. Tras conocer casos cercanos, me hice el exámen, salí positiva y me aislé en casa. Al principio no tenía síntomas, pero conforme fueron pasando los días, tuve algunas complicaciones que he ido superando. Como un cuadro leve de neumonía, que me fue tratada oportunamente y no he tenido mayor complicación hasta el momento".

"A quienes padecen esta enfermedad, toda la fuerza. NO SE RINDAN. Al personal de salud que lo enfrenta, ¡GRACIAS! y NO SE DEN POR VENCIDOS. A las familias que están enfrentando esa angustia y desesperación que da la enfermedad, o han sufrido alguna dolorsa pérdida, mis oraciones", agregó la doble medallista olímpica por México en la disciplina de clavados.

"Y a [email protected], tengamos conciencia, NO BAJEMOS LA GUARDIA, cualquier descuido te puede poner en riesgo a ti y a los demás. Es tiempo de cuidarnos con medidas extremas de higiene y prevención, por ti, tu familia y por todos. Porque a todos nos puede pasar", cerró la deportista nacional que buscará estar en Tokio.

