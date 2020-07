Cosculluela liquidó a Daddy Yankee y a Residente: "Los como vivo y los escupo muertos"

Las redes sociales se revolucionaron esta noche. ¿Por qué? Por un mensaje más que picante que publicó Cosculluela, uno de los cantantes de reggaeton más conocidos.

"Aquí te dejo mi arreglo, no soy de la calle, pero la calle me hizo artista, cuando la radio no me sonaba por el contenido de mis letras, igual que a ustedes mismos que pa tus tiempos era "underground" la calle de PR nos hizo artistas a todos", empezó.

Y disparó: "Desde las motoritas, los carros, los caseríos y barrios de la isla me dieron la oportunidad de empezar en este negocio. Por eso la calle la respeto, sigo sus códigos y en la calle aprendí a ser un hombre leal y lo más importante la ÉTICA. Un hombre con ética no se rompe ni por dinero ni por números. Mi jefe es Dios y yo trabajo para mi público y mi familia. El mensaje está en la camisa. Lee y si quieren le damos palante que a los 5 me los como vivos y los escupo muertos".

"Cosculluela":

Por su publicación en Instagram y su respuesta a Residente pic.twitter.com/7VUbVfrMLM — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 11, 2020

Después de este durísimo mensaje, Residente, otro de los cantantes, le preguntó a quiénes "5" le hablaba y Coscu los nombró: "Yankee, Kendo, Anuel, Dominio y a ti".

No sabemos el motivo de esta pelea, tampoco si es todo tan real, pero seguramente llegará la respuesta de Daddy en las próximas horas. ¡Explotó todo!

