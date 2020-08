'Cositas': Los 10 datos que no sabías del dulce y memorable personaje de Canal 5

Si los niños que crecieron en la década de los 90 enumeraran los más memorables recuerdos de su infancia, sin duda que, en algún lugar de su lista se encontraría la mujer de tierna apariencia y dulce voz que incentivaba todos los días su imaginación: "Cositas".

Es así, que aquellos pequeños que en la actualidad navegan por las redes sociales no pudieron evitar emocionarse y recordar con nostalgia las tardes en su casa, después de la escuela, viendo el Canal 5 y tratando de realizar alguna de las manualidades que proponía "Cositas".

Y es que el famoso personaje infantil tuvo hace unos días su debut en la red social de moda, TikTok, donde de inmediato comenzó a sumar seguidores y en muy pocas horas logró estar cerca de los 100 mil.

De esta manera, los internautas comenzaron a preguntarse sorprendidos por la edad de Alma Gómez Fuentes, la mujer que le ha dado vida al personaje desde hace ya más de 30 años, pues coincidieron en que su apariencia se mantiene intacta a pesar de los años.

Aquí te dejamos este y otros datos que seguramente no conocías de "Cositas":

1. ¿Quién es “Cositas”?

La paciencia y ternura con la que Alma Gómez Fuentes se dirige a los niños, bajo ese inigualable disfraz, no es casualidad, ya que su vocación la llevó a estar relacionada con los pequeños debido a la carrera profesional que eligió. Ella se formó como educadora en la Escuela Nacional Para Maestras de Jardines de Niños y desde entonces marcó su destino hacia la población infantil.

2. ¿Cómo llegó a la televisión?

En entrevista para el programa ‘La Mujer actual’, “Cositas” reveló que fue gracias a la maestra de sus hijos que recibió la propuesta de incursionar en la televisión para realizar un proyecto de manualidades.

“La maestra de mis hijos conocía a productores y entonces ellos me hicieron la propuesta, Javier Toledo me invita a formar parte de un proyecto que se llamó ‘Arcoíris de imaginación’ para representar a un personaje que hiciera cosas manuales”, recordó.

3. ¿Cómo surgió el nombre de Cositas?

Todo fue por una confusión de verbos, ya que “Cositas” confesó que el productor con el que inició su personaje le dijo que ella iba a "hacer" cositas en el programa y ella entendió “a ser”, por lo que dio por hecho que así se llamaría su personaje.

“Javier Toledo me dijo: ‘Tú tienes libertad de vestirte como quieras y vas a hacer cositas’. Y yo pensé que me decía que me iba a llamar ‘Cositas’ y por eso se quedó el nombre”, reveló.

4. ¿Cuándo empezó su programa?

La primera aparición de “Cositas” en la televisión mexicana se dio en 1988 con el programa llamado ‘Arcoíris de imaginación’, donde desde entonces comenzó a confeccionar sus más creativas manualidades para los niños.

5. ¿Cuántos programas tuvo en Canal 5?

Un año después de ‘Arcoíris de imaginación’ dio inicio uno de los programas más recordados de el Canal 5, 'El Espacio de Cositas', el cual estuvo al aire hasta 1992; también fue parte del programa de concursos ‘Súper Vacaciones’, la cápsula llamada ‘GC y su Arcoíris de imaginación’; mientras que de 1991 a 2007 protagonizó ‘Club Amigos de ‘Cositas’, además de tener apariciones en otros programas de Televisa.

6. Un polémico episodio

Quizá este sea el único capítulo polémico en la trayectoria de “Cositas”, ya que en su momento recibió algunas críticas por participar en un programa totalmente opuesto a su esencia infantil y dirigido a los adultos.

“Cositas” trabajó en varias ocasiones con Adal Ramones, icónico conductor del programa ‘Otro Rollo' que arrasaba con la audiencia en los años 90 y principios del 2000, por lo que tuvo una inesperada participación en el “Gran Carnal 2”, una parodia de “Big Brother” en la que el doble sentido era la base del humor.

7. Ella confecciona sus propios mandiles

Una característica inigualable de “Cositas” es su atuendo: Sus coloridos y llamativos mandiles que hacen juego con el particular gorro que solo deja asomar su par de trenzas. Lo que muy pocos se imaginaban es que ella misma los confecciona.

“Cositas” también confesó que sus primeros trajes fueron hechos por su mamá y posteriormente ella aprendió a realizarlos, echando mano de los conocimientos de corte y confección que adquirió en la secundaria.

8. ¿Por qué salió de la televisión?

De manera inesperada en 2007 se dejaron de transmitir sus cápsulas infantiles a través de la pantalla de Canal 5, debido a que la nueva apuesta de Televisa apuntaba a un público más juvenil.

"Por la evolución y los nuevos proyectos del canal, pues se hizo juvenil. Dejé la televisión, pero mi imagen siguió estando presente. En mis cápsulas tenía mucho contacto con los niños y comenzaron a invitarme a sus fiestas infantiles, donde hacía presentaciones y juegos, pero esos niños crecieron", lamentó “Cositas” para TVNotas, años más tarde.

8. ¿A qué se dedica “Cositas” actualmente?

A pesar de que “Cositas” ya no estuvo presente en la televisión, nunca dejó de tener el cariño de la gente, por lo que lo aprovechó para continuar trabajando ante el público y se dedicó a realizar shows, y por supuesto las infaltables manualidades, para despedidas de solteras, baby showers, fiestas infantiles y otros eventos.

"Los niños que me recordaban comenzaron a invitarme a sus fiestas, desde cumpleaños hasta primeras comuniones. Luego la recomendación fue de boca en boca, y ahora me invitan a baby showers y hasta a despedidas de solteros. Los niños de hoy no me conocen, pero sus papás sí, y en mi espectáculo involucro a la familia y organizo juegos hasta con los papás. La gente pensará que es aburrido, pero hago cosas fáciles y dinámicas con las que se divierta el espectador, algo sano y familiar; aunque es muy respetable cuando quieren algo subido de tono", explicó a dicha revista.

9. Reaparición de “Cositas” en redes sociales

“Cositas” no quiso quedarse fuera de las redes sociales y tuvo su triunfal aparición hace ya cinco años a través de su perfil en Twitter, posteriormente aparició en Instagram y en Facebook creo su página un año más tarde; pero no fue hasta esta cuarentena cuando generó gran revuelo con su debut a través de las plataformas de video.

En abril de 2020 estrenó su canal en YouTube llamado “Cositas” en el que continúa enseñando manualidades, pero ahora a las nuevas generaciones; en tanto que hace tres días sorprendió con su aparición en TikTok, la red favorita de los más jóvenes, y de la que poco a poco se han ido adueñando personalidades de mayor edad.

10. ¿Cuántos años tiene “Cositas”?

Una de las preguntas que más se hicieron los usuarios en redes sociales los últimos días, con la reaparición de “Cositas”, fue la edad de Alma Gómez Fuentes, la mujer que le ha dado vida al personaje desde hace ya 32 años.

“Cositas” tiene 60 años de edad, de acuerdo con información publicada por TVNotas; es así que, como bien lo comentaban los usuarios, Alma Gómez habría iniciado con su famoso personaje a los 28 años de edad, y aunque los niños a los que divertía en los 90 ahora ya son adultos, ella parece inmune a los efectos del tiempo y conserva intacta su dulce voz y su tierna imagen.

