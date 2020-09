Egan Bernal liquidó a Nairo Quintana tras proponer una 'alianza colombiana'

“Nos tocará hacer una alianza colombiana, si es posible y si algún día se presenta, para poder ir por nuestra parte también”. Esas fueron las palabras de Nairo Quintana en el día de descanso, cuando le preguntaron sobre si en el Tour de Francia se iba a presentar una lucha entre Eslovenia y Colombia.

Esto en el marco de que los dos ciclistas del país europeo, Primoz Roglic y Tadej Pogacar se han mostrado bastante fuertes y en algunas acciones s eha visto que no tienen problema en colaborarse de ser necesario.

Las palabras de Nairo crearon un ambiente de que esto podría darse, per Egan Bernal, de un solo palazo, bajó de la nube a todo el mundo y puso en duda las palabras de Quintana recordando que en el pasado él no colaboró mucho.

"Que raro que Nairo hable de alianzas cuando muchas veces he atacado yo y me he ido con él, le he pedido el cambio y no me pasa a tirar, me llama la atención", dijo el actual campeón del Tour de Francia, en entrevista con ESPN.

Y agregó: "Nairo es un profesional y él corre para su equipo y no para el país. Cada uno debe ser profesional, buscar sus oportunidades y no mirar tanto si es o no colombiano. Simplemente hay que ser profesional y tratar de hacer las cosas bien".

Al final, Bernal también afirmó que si las circunstancias se dan y él no puede ganar el Tour y nadie de su equipo, sí le gustaría que ganara un ciclista colombiano, pero de entrada es muy complicado que esto se dé porque no depende de ellos.

