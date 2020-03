Critican fuertemente a periodista por un tuit racista sobre Coronavirus

La pandemia del Coronavirus es un tema muy serio que genera mucha preocupación en todas las sociedades y gobiernos del mundo.

Como la mayoría sabrá el mismo comenzó a propagarse en la ciudad de Wuhan, en el sureste de China. Un periodista mexicano explotó de la bronca y apuntó a aquella metrópoli.

Se trata de Joshúa Maya, quien se expresó en Twitter: "Me acaban de mandar un video del mercado de Wuhan, ni lo pienso pasar por aquí, seguro varios ya lo vieron. Que clase de asco, cómo car.... no iban a salir infecciones de ahí, siempre me ha parecido la raza más asquerosa de la humanidad. Cuánto daño al mundo le provocaron".

Y si, borré el Tweet, bajaron el video de lo horroroso que está.



No soy racista, asqueroso me refería a lo que hacen y comen en ese mercado, tanto que ha provocado lo que estamos viviendo hoy y a todos nos afecta y frustra.



Eviten sus insultos. — Joshúa Maya (@PlaysOfTheWeek) March 20, 2020

"Y bueno, ahora salen defensores y ángeles inocentes que nunca en su vida lo han pensado. Les dejo el asqueroso video, a ver si cambian de opinión", siguió comentando.

Y a quién se haya sentido ofendido le ofrezco una disculpa, nunca he sido racista la gente que me conoce lo sabe y a los que no pues se los digo.



Si así pareció pues la cagué y ya está, me ganó la desesperación y la rabia.



✌�� — Joshúa Maya (@PlaysOfTheWeek) March 20, 2020

Luego de esto, recibió muchos insultos y decidió borrar los tuits. "Y a quién se haya sentido ofendido le ofrezco una disculpa, nunca he sido racista la gente que me conoce lo sabe y a los que no pues se los digo. Si así pareció pues la cag.. y ya está, me ganó la desesperación y la rabia", explicó el columnista.

