Cruel confesión de La Liendra sobre su padre por medio de video en Instagram

En la actualidad, La Liendra es uno de los influencers más reconocidos en Colombia y tiene miles de seguidores que está al pendiente de todo lo que publica en sus redes sociales y, claro está, de su vida privada.

De hecho, hace algunos días fue tendencia debido a que se vio involucrado en un accidente de tránsito, del cual, según los testigos del hecho, el hombre quería escapar tras atropellar a un motociclista.

Y hay fuertes rumores de que habría roto relaciones con su novia, Luisa Castro, luego de que se conocieran unas conversaciones con otra mujer y se hicieran virales en las redes.

Pero ahora, en conmemoración del día del padre, el famoso youtuber decidió contar una historia que pocos sabían de su padre, sin embargo, su confesión fue bastante dura.

Cuando salió… ¡como un toldillo! […] Dejaron al cucho como un colador. […] Si yo no me hubiera enfermado, no lo hubieran matado, pero si él no fuera la rata que era, lo ladrón y lo mal hombre, no lo hubieran matado. No era una buena persona, tenía enemigos”, dijo.

Y agregó: “Hasta el sol de hoy hemos salido [adelante] solitos. No tengo nada contra él. No me incomoda que lo hayan matado. No me hace falta. Por eso me expreso como me expreso”.

Lee También