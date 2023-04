Cristiano Ronaldo saltó a la fama a mediados de la década del 2000, cuando hacía parte de la disciplina de Manchester United, y desde ese momento comenzó a darse lujos, que se ha dado hasta la fecha, y ahora que está en los momentos finales de su carrera jugando para Al Nassr, de Arabia Saudita.

Lo cierto es que, el tradicional periódico The Sun replicó en su página web un artículo sobre un hombre que fue masajista del portugués en el elenco de los Red Devils. Este es el caso de, Rod Thornley, quien reveló un par de curiosos hechos en los que estuvo involucrado el crack luso.

Y es que en charla con Undr The Cosh, el masajista reveló que el futbolista tuvo un curioso gesto con él, con tal de conseguir el número telefónico de dos cantantes, por las cuales el jugador sentía atracción; eso sí, con ninguna logró llegar a tener algo serio.

La primera anécdota ocurrió cuando: “Ronaldo me dejó darle un masaje y el ‘Factor X’ estaba en la televisión. '¿Quién es esta chica?', preguntó. Era Dannii Minogue”, ella es la hermana de la artista australiana, Kylie Minougue; por eso Thornley consiguió su número.

Continuó su relato diciendo: “Cuatro o cinco meses más tarde, mientras X Factor estaba en la televisión de nuevo, me preguntó si podía conseguir el número de Kimberly Wyatt (cantante estadounidense). Le pregunté: '¿Y qué hay para mí? Te consigo números y no recibo nada a cambio. Él me dijo: 'Está bien, ¿quieres mi coche?' Tenía un Porsche Carrera Cabrio. 'Si me voy al Real Madrid, te vendo mi coche a mitad de precio'”.

Pero esta locura, con tal de conocer a la chica por la cual se sentía atraído, en cierta medida le salió costosa a CR7, debido a que después se fue a la Casa Blanca y por eso tuvo que dejarle el coche de 60.000 libras en tan solo 30.000. Pero él al día siguiente lo vendió en 50.000.

La duda quedó por sí con alguna había pasado algo más, pero pese a que no se conoce y no reveló algo más de la intimidad, por puro desconocimiento, sobre Dannii Minogue sentenció que: “salieron un par de veces, pero no llevó a nada”, esto respondiendo muy diplomáticamente.