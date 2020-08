¿Cuándo abren cines y museos en la Ciudad de México?

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reiteró que la Ciudad de México se mantendrá en color naranja en el semáforo de riesgo, durante la próxima semana, sin embargo, con el fin de seguir reactivando la economía durante la epidemia por coronavirus, anunció la reapertura de nuevas actividades.

Luego de explicar los datos que respaldan su decisión, entre ellos el número de hospitalizaciones por Covid-19 a la baja en los últimos días en la capital, la funcionaria dio a conocer las nuevas actividades que se podrán llevar a cabo a partir de la próxima semana, entre ellas la reapertura de cines y museos con un aforo del 30% del total de su capacidad.

"A partir de la siguiente semana pueden abrir albercas, sin gimnasios, museos y cines, todo al 30% de ocupación y con filtros y medidas sanitarias muy estrictas", precisó la jefa de Gobierno a través de una conferencia virtual.

Asimismo, insistió en que tanto bares como salones de fiesta no podrán operar como tales, sin embargo, destacó que se les dará la oportunidad de cambiar de giro a restaurantes para que retomen actividades solo dentro de este rubro y con horarios específicos.

"Además, para evitar la pérdida de más empleos, estamos dando oportunidad de que bares y salones de fiestas puedan cambiar de giro para operar como restaurantes, solamente de 7 de la mañana a 10 de la noche; al 30% de ocupación y con todas las medidas sanitarias de los restaurantes", insistió Sheinbaum.

Hay que destacar que también se ampliará el horario de los comercios de la Ciudad de México de 10:00 a 17:00 horas.

"Recuerda, si eres vulnerable: Quédate en casa. A todos los que salen, uso obligatorio de cubrebocas; no lo olviden, hasta que no haya vacuna, la nueva normalidad implica el uso de cubrebocas, la sana distancia y el lavado frecuente de manos, y al menor síntoma aíslate para no contagiar a los demás", Claudia Sheinbaum.