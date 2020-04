Cuando pase la cuarentena, Lomachenko quiere a Teófimo López

Vasiliy Lomachenko, campeón mundial unificado de peso ligero por la OMB y AMB, ya está pensando en su próxima pelea una vez que pase la cuarentena que obligó a aplazar la gran mayoría de los eventos deportivos alrededor del mundo a causa de la expansión de la pandemia de coronavirus. Si bien maneja más de una opción, parece tener a Teófimo López, campeón por la FIB, entre ceja y ceja.

“Realmente creo que él es un buen boxeador. Es uno de los mejores peleadores ahora mismo. Es joven, tiene hambre y tiene un gran poder. Yo quiero esta pelea. Él es un campeón mundial, y tiene mi título. Ese título de la FIB que él tiene, es mio”, expresó el ucraniano, quien lamentó que haya tenido que cancelarse el combate que iba a ponerlos a ambos frente a frente el próximo 30 de mayo.

Claro que Teófimo López, joven pugilista nacido en Brooklyn pero de raíces hondureñas, también está muy ilusionado con la posibilidad de medirse ante un boxeador de la talla de Lomachenko y, en diálogo con ESPN, dejó claro que no le teme: "Está demostrado que puedo golpear, soy rápido, puedo atrapar y disparar. Hago todas estas cosas No es solo el poder y la velocidad. Es la inteligencia que tengo en ese anillo. Todos están hablando de esta pelea. Muchos le tienen miedo a Lomachenko. Ven su juego de pies y tiemblan. Yo no".

��️ Parece que Vasyl Lomachenko le tiene más ganas al papá de Teofimo Lopez que al propio Teofimo �� pic.twitter.com/zH1Z37ivzr — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) April 7, 2020

El dueño de los cinturones de la OMB y la AMB se refirió, además, a cómo están transcurriendo los últimos días en su Ucrania natal, país en el que las medidas de aislamiento son mucho más recientes que en otros puntos de Europa: "Desde el lunes hay tiempo limitado para salir. Tienes que quedarte adentro y no puedes reunirte con más de dos o tres personas. Tengo un gimnasio en mi casa y, por supuesto, todavía estoy entrenando porque es mi trabajo".

Consultado sobre cree si podrá definir su combate ante López antes del límite, eligió mostrarse cauto: “Nadie lo sabe. Es muy impredecible. Nadie puede predecir qué va a pasar, cómo va a pasar. Y la gente habla sobre qué asalto van a noquear o detener a alguien. Me estoy poniendo muy interesado en esta pelea", dijo. Y ya más desafiante, agregó: “Lo interesante para mí, será mirarlo a los ojos y a los ojos de su padre y ver su reacción después de la pelea”.

