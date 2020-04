Cuándo será el concierto online de Belinda

Belinda anunció compartirá un concierto online con sus fans para sobrellevar la cuarentena por el coronavirus.

En su último post de Instagram, la cantante mexicana escribió: "estos dias son para reflexionar y disfrutar a los nuestros, cuidémonos", acompañado del hashtag #YoMeQuedoEnCasa.

Además, hizo una reflexión en sus redes sociales: "no es momento de estar todo el día pensando en ejercicio, todo el día enseñando nuestras rutinas o bailes de Tiktok o bromas del coronavirus. No estamos siendo conscientes de lo que está pasando en el mundo".

Luego, agregó: "no es una broma esto, se están muriendo miles de personas diario y nosotros estamos subiendo cosas de risa y bromas... a mí no me da risa, no me hace gracia, no me nutre el contenido de lo que hay en este momento".

"No podemos estar presumiendo recetas de cocina todos los días a personas que quizás no tienen qué comer. Hay que ser más conscientes. Ver qué vamos a hacer para ayudar a los demás, cómo vamos a continuar con nuestras vidas", sostuvo.

Día y horario: ¿cuándo será el concierto de Belinda?

El concierto online de Belinda será el próxima jueves 2 de marzo.

Horario según cada país:

CDMX: 17:00 horas

Argentina: 20:00 horas

Uruguay: 20:00 horas

Chile: 20:00 horas

Puerto Rico: 19:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Perú: 18:00 horas

Ecuador: 18:00 horas

Transmisión: ¿cómo ver el concierto online?

El concierto online de Belinda se podrá ver a través de un Instagram Live desde la cuenta oficial de Instagram de Belinda.

Lee También