Cuándo volverán The Late Show y The Tonight Show

Los programas nocturnos de entretenimiento son un verdadero clásico en todo el mundo. Pero sobre todo en Estados Unidos, donde los televidentes son millones y millones.

Debido a la pandemia de coronavirus, muchos canales han postergado varios programas de televisión. Sin embargo, hay algunos que siguen en el ruedo y otros que se las están ingeniando para volver a escena.

+ Cuándo y cómo planea cada programa regresar a las pantallas:

THE LATE SHOW CON STEPHEN COLBERT

La producción se tomó un descanso para volver a pensar el foco del programa. CBS anunció que Colbert y sus colaboradores continuarán trabajando de manera remota y que volverán a escena el próximo lunes 30 de marzo, a las 11.35 P.M. ET

THE LATE LATE SHOW CON JAMES CORDEN

James Corden utilizó su cuenta de Twitter para transmitir esperanza entre sus seguidores. Por el momento, la producción no tiene pensado emitir programas desde la casa de Corden, por lo que habrá que seguir esperando. Aun así, cuentan con un proyecto denominado ´HomeFest', evento de concierto televisado con BTS, Billie Eilish, Dua Lipa y otros artistas.

THE TONIGHT SHOW PROTAGONIZADO POR JIMMY FALLON

El comediante continúa trabajando desde su casa. Incorporó a su propia familia en las grabaciones diarias que se emiten por YouTube y en NBC. Sus dos hijas trabajan en el sector de departamento gráfico y audiencia de monólogos. En tanto, la esposa de Fallon se ha ocupado de manejar las cámaras, mientras responde algunas preguntas de los aficionados. A partir del 30 de marzo, incorporará entrevistas invitados en sus videos.

LATE NIGHT CON SETH MEYERS

Durante la cuarentena, Seth Meyers ha entregado monólogos junto con segmentos populares como "Una mirada más cercana" y "Chistes que Seth no puede contar" desde su casa. Mientras tanto, NBC repetirá episodios, a las 12.35 A.M ET.

