Cuándo y cómo planea AMLO reactivar la economía en México

La pandemia por el coronavirus no sólo provocó muertes y casos de contagio en casi todos los países del mundo. También generó un caos en las economías. Incluso, la de las grandes potencias. ¿Cómo repercutió en México? De acuerdo a Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se han perdido 346. 878 empleos entre el 13 de marzo y el 6 de abril. Y las cifras van en aumento...

Consciente del difícil momento que transita el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana, en el Palacio Nacional, que cuenta con un plan para reactivar la economía, a partir de mayo, y durante tres meses: "A mí me gustaría levantar o iniciar el levantamiento de la cuarentena y empezar gradualmente, desde luego con todo cuidado, con todas las recomendaciones, empezar el 10 de mayo".

Una cruda imagen del desempleo en México.

Pero, ¿cómo logrará reavivar la situación? La idea de AMLO es darle prioridad a aquellas personas que cuentan con bajos recursos para comenzar a fomentar el consumo: "Todo esto será en beneficio de los más pobres para que puedan consumir. Esto lo vamos a hacer en tres meses y es así, porque los que menos tienen representan el 60% de la población".

Reforzamos lo curativo, pero mantenemos la disciplina en lo preventivo. Conferencia matutina. https://t.co/v3ST5O1QjW — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 14, 2020

Asimismo, el presidente indicó que sus ideas políticas se basan en esta frase: "Arriba los de abajo, que no necesariamente es abajo los de arriba". Y agregó: "No engañamos a nadie, no dijimos que íbamos a mantener la corrupción, que se iba a mantener la impunidad, que se iba a apoyar solo a los influyentes; dijimos que por el bien de todos primero los pobres. Es muy sencillo".

Por lo pronto, se espera que este jueves, AMLO y sus colaboradores brinden un informe general sobre cuándo se empezará a levantar -de manera gradual- la cuarentena por Covid-19. "Ya vamos a tener el diagnóstico definitivo de nuestros especialistas para conocer el comportamiento de la epidemia, saber cuándo sería el momento más difícil y cuándo empieza a ceder. Los especialistas recomiendan levantar poco a poco la cuarentena. Siempre respetaremos a los especialistas. Nos vamos a ajustar a eso: lo que nos importa es salvar vidas".

