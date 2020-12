¿Cuánto dinero ganará Norma Palafox en Exatlón tras su salida de Chivas?

Los sueldos en la Liga MX Femenil siguen siendo un gran obstáculo para que el proyecto logre consolidarse dentro del futbol mexicano, prueba de ello es la salida de una de sus grandes figuras y jugadora histórica de Chivas: Norma Palafox.

Una vez más, la futbolista nacida en Sonora decidió ponerle pausa a su carrera en las canchas para volver a participar en el programa de competencia deportiva de alto rendimiento, Exatlón, pero esta vez en la edición de Estados Unidos, donde su pago será en dólares.

Y es que de acuerdo con información de los periodistas César Huerta y José María Garrido, para su canal de YouTube 'PQ Peloteros', Norma Palafox podría llegar a ganar en el Exatlón mucho más de lo que conseguiría como futbolista en 10 años de carrera, a pesar de ser una jugadora emblemática de Chivas.

"El Exatlón de aquí paga en pesos, el de allá paga en dólares y muy buenos dólares, no se puede competir con eso, no hay manera, en un buen Exatlón, si llega a la final, ella gana ahí lo que no va a ganar en toda su carrera como futbolista, en nuestra Liga jamás ganaría eso", adelantó César Huerta.

¿Cuánto ganaría Norma Palafox en Exatlón?

Durante dicha emisión, José María Garrido, especializado en el día a día de Chivas, aseguró que la cifra que Norma Palafox recibiría por su participación en el Exatlón de Estados Unidos sería lo equivalente a un pago de entre 200 y 320 mil pesos mensuales, más los bonos extra que pueda recibir conforme avance en la competencia.

Por su parte, César Huerta, quien también reporta el acontecer del Rebaño para As México, explicó de qué manera se realizan los pagos en dicho programa y cuál sería la cifra final que estaría ganando la exjugadora rojiblanca al finalizar su participación en cinco meses, en caso de que llegara a la Gran Final: Alrededor de un millón y medio de pesos.

"Les pagan como por día que están en la competencia, hay otro bono cada que superan cierta ronda, cuando van avanzando y los que llegan a la final se llevan un muy buen billete y el campeón se lleva todavía un premio económico muy grande", destacó.



"Si llega a la final son cinco meses, más lo que pueda ganar ahí, es como millón y medio de pesos, más o menos", sentenció el reconocido periodista y escritor, quien también reveló que el sueldo de las futbolistas en la Liga MX Femenil es en promedio de 10 mil pesos al mes, por lo que Norma Palafox tendría que trabajar más de 10 años en las canchas para poder ganar lo que le pagarían en el país norteamericano.

¿Norma Palafox regresará a Chivas?

Por otra parte, César Huerta confesó el panorama en el que se dio la salida de Norma Palafox de Chivas, pues aseguró que la jugadora de 22 años intentó que el Rebaño le volviera a dar permiso para participar en Exatlón y posteriormente regresar, tal como lo hizo el año pasado, sin embargo, el cuadro tapatío no habría estado de acuerdo, por lo que muy dificilmente se pueda dar el retorno de su máxima goleadora a Verde Valle.

"Lo que intuyo, porque hablé con gente alrededor de Norma es que no va a volver al Guadalajara, el comunicado es fuerte. Estaba negociando (con Chivas) para que fuera un permiso y al parecer no hubo tales condiciones para que se pudiera dar", advirtió el periodista.

