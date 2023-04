El pasado fin de semana la WWE presentó WrestleMania 39 en un evento de dos noches que se llevó a cabo los días 1 y 2 de abril desde el SoFi Stadium de Los Ángeles, California. En total los más de 160 mil espectadores que se hicieron presente entre las dos noches y los millones que lo miraron desde sus hogares tuvieron la posibilidad de disfrutar de 15 combates en la cartelera.

Ocho de estos combates tuvieron lugar en la Noche 1, mientras que los siete restantes se disputaron en la Noche 2. A continuación repasamos cuáles fueron los combates de cada noche y su duración de campana a campana.

WrestleMania 39 - Noche 1

• Austin Theory (c) derrotó a John Cena por el Campeonato de los Estados Unidos - (11:20)

• The Street Profits derrotaron a Alpha Academy, Braun Strowman & Ricochet y Viking Raiders - (08:30)

• Seth ´Freaking´ Rollins derrotó a Logan Paul (con KSI) - (16:15)

• Becky Lynch, Lita & Trish Stratus derrotaron a Damage CTRL - (14:40)

• Rey Mysterio derrotó a Dominik Mysterio - (14:55)

• Rhea Ripley derrotó a Charlotte Flair por el Campeonato Femenino de SmackDown - (23:35)

• Pat McAfee (con George Kittle) derrotó a The Miz - (3:34)

• Kevin Owens & Sami Zayn derrotaron a The Usos por el Campeonato Indiscutible en Parejas de la WWE - (24:21)

WrestleMania 39 - Noche 2

• Brock Lesnar derrotó a Omos - (4:56)

• Ronda Rousey & Shayna Baszler derrotaron a Chelsea Green & Sonya Deville, Liv Morgan & Raquel Rodríguez, y Natalya & Shotzi - (8:25)

• Gunther derrotó a Drew McIntyre y Sheamus por el Campeonato Intercontinental - (16:36)

• Bianca Belair derrotó a Asuka por el Campeonato Femenino de RAW - (16:03)

• Snoop Dogg derrotó a The Miz - (1:48)

• Edge derrotó a "Demon" Finn Balor en un Hell in a Cell Match - (18:09)

• Roman Reigns derrotó a Cody Rhodes por el Campeonato Universal Indiscutido de la WWE - (34:35)

De esta forma, entre las dos noches de WrestleMania tuvimos 3 horas y 37 minutos de wrestling entre campana y campana de cada combate.