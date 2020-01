Parce que Juan Camilo Hernández está probando las verdaderas mieles del amor. Por fin tiró su primera foto con su novia y sus seguidores enloquecieron.

Aunque el colombiano ya llevaría un buen tiempo en una relación, el 'Cucho' parece que no es muy fanático de andar compartiendo fotos con su novia en las redes sociales. Las fotos que no son de fútbol, son con su madre o familiares.

Sin embargo, el jugador del Mallorca se animó a momtar la primera foto con su novia y lo hizo con una imagen muy tierna. Allí se ve a Juan Camilo dándole un beso a su pareja y luego con el mensaje lo confirmó todo: "Loco por ti".

Sí, muy bonito y todo, pero el jugador no se salvó del troleo y vino de uno de sus compañeros de equipo. Precisamente por no compartir este tipo de fotos, Alex Trajkovski no dejó pasar la oportunidad y lo dejó en evidencia: "Por eso es que siempre pones música balada en el vestuario", le escribió.

