Curiosidades de Daniel Bryan, una de las estrellas de WrestleMania 37

Junto a Edge y Roman Reigns, Daniel Bryan protagonizará WrestleMania 37 en una lucha de triple amenaza por el Campeonato Universal. Esta estrella de la WWE vive un gran momento después de salir del retiro y quiere demostrar que volvió para ser el mejor.

Gracias a la publicación de su libro Yes. My Improbably Journey to the Main Event of WrestleMania, se supieron algunas curiosidades de su trayectoria en WWE. Por si fuera poco, ama a México por una razón muy peculiar.

Su disgusto contra el consumismo

Como parte de un cambio de mentalidad en su persona, cree en que a la gente se le hace daño incitándole a comprar artículos que no necesitan. Considera que es incomprensible que se ponga más atención en generar necesidades consumistas a la sociedad en vez de concientizarla para cuidar el planeta.

¡Su ídolo Blue Panther!

Seguidor de la lucha libre mexicana, la estrella de WWE siente una enorme admiración por el maestro lagunero. Es un fiel fanático de su estilo luchístico, principalmente por su estilo y técnica a ras de lona.

¿Hubiera tenido éxito?

Sí, ya sabemos que el hubiera no existe, pero cabe en la imaginación, y allí se puede dimensionar qué tan bien o mal le pudo ir en caso de haber escogido alguno de los dos nombres que pensó en usar antes de Daniel Bryan. ¿Cuáles eran? Buddy Peacock y Lloyd Boner.

A nada de enfrentarse con Charlie Sheen

Estuvo a una firma de luchar contra el actor en SummerSlam 2012. Luego de que Sheen pactara con WWE para aparecer en RAW e insultar a Bryan, esto como un acuerdo para contrarrestar la crisis pública que padecía el protagonista de Two and a Half Men por su recaída en el consumo de estupefacientes, el actor al final no llegó a un arreglo económico para pelear contra Bryan.

El béisbol, otra pasión

Roberto Alomar es considerado uno de los mejores segunda base de la historia. Bryan está de acuerdo con eso porque fue uno de sus grandes ídolos. Pese a que la estrella de WWE ha portado con orgullo los jerseys de Phillies y Giants, su gusto por el rey de los deportes se centró en el paso de Alomar por Padres de San Diego, Toronto Blue Jays, Orioles de Baltimore e Indios de Cleveland.

