DJ contagiada con coronavirus dice que nos estamos dejando llevar por el miedo

Marcela Reyes es noticia en el mundo del espectáculo debido a su contagio por coronavirus. La DJ estuvo hace poco en la grabación de un nuevo video junto a Jessi Uribe y días más tarde fue notificada como portadora de la enfermedad que tiene en vilo al mundo entero.

En redes sociales, la disc-jockey le contó a sus seguidores la experiencia que viene pasando y aseguró que la gente no debe tener ningún tipo de miedo: "No había salido antes porque quería salir bien ante ustedes, cuando yo me empezara a sentir bien de salud, para decirles que no tienen que temer del virus", dijo.

"Nuestra mente juega un papel muy importante en esta situación, se los digo", aseguró.

Reyes también contó que todos deben estar fortalecidos de mente, alimentarse correctamente y realizar actividad física para que el cuerpo este bien.

La popular DJ de guaracha se encuentra a la espera de los resultados de las pruebas por coronavirus realizadas a su hijo y su empleada doméstica.

