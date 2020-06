"Da putería que digan que el título de Libertadores se compró", René Higuita

El pasado 31 de mayo, Atlético Nacional celebró los 31 años de la obtención de su primer título de Copa Libertadores. Un recuerdo muy apreciado por todos los hinchas Verdolagas y un hito que pasó a la historia dorada del deporte nacional. La primera vez que un equipo colombiano triunfaba a nivel continental.

Sin embargo, muchos sectores del FPC ha puesto en entredicho la obtención de ese título internacional luego de que el club paisa fuera vinculado por años con el famoso narcotraficante, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Sobre ese aspecto, René Higuita habló directo y mostró toda su molestía con aquellos que aún se atreven a cuestionar ese logro deportivo que alcanzó Atlético Nacional en 1989.

"Por no ser tan fácil, a veces a uno le da verraquera o putería que digan que este título se compró, porque no estuvieron allá. No tuvieron que tapar ni cobrar ni sintieron lo que nosotros sentimos. Creo que es envidia".