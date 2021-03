Dallas Mavericks vs. New Orleans Pelicans EN VIVO por la NBA: hora, canal de TV y streaming

Dallas Mavericks vs. New Orleans Pelicans se enfrentan este sábado 27 de marzo en un vibrante duelo por la temporada regular de la NBA. El encuentro se llevará a cabo en el Smoothie King Center y no será televisado en Latinoamérica. Sin embargo, se podrá ver vía streaming por NBA League Pass.

Los Pelicans de Zion Williamson marchan decimosegundos en la Conferencia Oeste con 19 victorias y 25 derrotas, mientras que los Mavericks de Luka Doncic se encuentran séptimos con un récord de 23-20.

En cuanto a las posibles alineaciones, si bien aún no están confirmadas, Dallas saldría al campo de juego con Luka Doncic (en duda), Josh Richardson, Dorian Finney-Smith, Maxi Kleber y Kristaps Porzingis (en duda).

New Orleans, en tanto, iría con Nickeil Alexander-Walker, Eric Bledsoe, Brandon Ingram, Zion Williamson y Steven Adams.

Día y horario: ¿cuándo será el partido de Dallas Mavericks vs. New Orleans Pelicans?

El partido de Dallas Mavericks vs. New Orleans Pelicans por la NBA será este sábado 27 de marzo en el Smoothie King Center.

Horario del partido según cada país:

España: 02:00 horas (domingo)

Argentina: 22:00 horas

Uruguay: 22:00 horas

Chile: 22:00 horas

Paraguay: 22:00 horas

República Dominicana: 21:00 horas

Venezuela: 21:00 horas

Colombia: 20:00 horas

Ecuador: 20:00 horas

Perú: 20:00 horas

México: 19:00 horas

Estados Unidos: 18:00 PT/ 21:00 ET

Transmisión: ¿cómo ver el encuentro en vivo?

Latinoamérica: sin TV

Estados Unidos: FOX Sports Southwest, AT&T TV, FOX Sports NOLA

Streaming: NBA League Pass

