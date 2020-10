La estrella de la NBA que quiere que se realice Canelo Álvarez vs. Jermall Charlo

A fines de septiembre Jermall Charlo defendió con éxito su Título Mundial Mediano CMB frente a Sergiy Derevyanchenko y pidió a Canelo Álvarez para su próxima. Quien dijo que quiere que se haga realidad este combate es Damian Lillard, estrella de los Portland Trail Blazers.

El jugador de la NBA es una de las figuras de los Blazers, pero también es un gran aficionado al boxeo ya que siempre publica haciendo ejercicios o combinaciones con algún un implemento del deporte de los puños.

Debido a esto, Lillard fue entrevistado por ESPN y no dudó en decir que quiere que se haga el combate entre Saúl Ávarez y Jermall Charlo. "Hagámosla realidad", retuiteó el basquetbolista a una publicación de la cadena deportiva que hizo sobre él.

Let’s make it happen ����♂️ lol https://t.co/gKqfPYOuGM — Damian Lillard (@Dame_Lillard) October 19, 2020

Por otro lado, el base de Portland nombró una serie de combate que atrae cualquier fanático del boxeo. Entre ellas se encuentra Errol Spence vs. Terence Crawford la cual será muy difícil de hacer ya que son peleadores de diferentes compañías, otra que eligió fue la de Artur Berteviev frente a Dimitry Bivil por todos los Títulos Semipesados.

Además, el basquetbolista de la NBA dijo que quiere ver Manny Pacquiao vs. Mickey Garcia, Ryan Gacia vs. Gervonta Davis y Caleb Plant vs. David Benvidez. A su vez, lo que no hay dudas es que Damian Lillard tiene un buen gusto como matchmaker.

