Dana White le bajó el pulgar a uno de los combates más esperados por los fanáticos de UFC

El presidente de la UFC Dana White ha puesto en lista de espera el que era uno de los combates más esperados por los fanáticos. No es otro que el cara a cara entre Sean O’Malley y Cody Garbrandt, quienes venían intercambiando dardos en las redes sociales tras el UFC 250.

"El problema es que tomas a Sean O’ Malley ... Y antes que nada, él ha estado fuera por un par de años, jovencito, recién entrando, ¿a dónde va a partir de aquí? Debes darle a este chico algunas peleas más antes de que llegue a Cody Garbrandt", expresó.

Y agregó: "Si él peleara y venciera a Cody Garbrandt, entonces entraría entre los cinco primeros, y muy pocas personas en sus carreras entrarían entre los cinco primeros".

El récord de MMA profesional de O'Malley tiene un perfecto 12-0. Él viene de un golpe de tambor destacado sobre Eddie Wineland. Es la octava victoria del programa Sugar a modo de nocaut.

En cuanto a Garbrandt, puso fin a sus planes de peso mosca después de noquear a Raphael Assuncao. No Love ahora tiene como objetivo volver a la imagen del título de peso gallo. Al derrotar a Assuncao, Garbrandt volvió a estar entre los cinco primeros rankings de las 135 libras.

Si bien Garbrandt vs.O’Malley probablemente no tendrá lugar en este momento, no lo descarte en el futuro. Si O’Malley termina a la altura de las expectativas y Garbrandt continúa recuperándose, es muy posible que estemos viendo No Love vs Sugar.

