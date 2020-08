Daniel Martínez: "Para mí es un ídolo, fue una de las personas que me inspiró a montar en bicicleta"

Colombia volvió a quedar en lo más alto del podio en el ciclismo mundial. El pasado domingo, Daniel Martínez logró imponerse para así alcanzar el trofeo en la reciente edición de la Critérium Dauphiné tras tener una gran presentación en lo que fue la última etapa de la competencia.

Tras el triunfo, varias personalidades se encargaron de felicitar al deportista que cumple dos años como participante de las competencias que hacen parte del calendario de la UCI World Tour. Uno de los mensajes que más llamaron la atención fue el de Lucho Herrera, quien le envió sus más sinceras felicitaciones por este gran logro.

"Afortunadamente tuvimos la oportunidad de haberla ganado (Dauphiné) y hoy me complace mucho ver a Daniel ahí, él es una persona muy especial para mí y me alegra. Todos disfrutamos con los triunfos de los colombianos. Es muy gratificante ver este momento", fueron las palabras que Lucho le entregó a la emisora Antena 2.

Orgulloso por las palabras de un referente en el ciclismo, Martínez le respondió a Herrera en una entrevista realizada por el program ESPN Nexo. "Para mí es un ídolo, fue una de las personas que me inspiró a montar en bicicleta, es un ícono no solo colombiano si no mundial y para mí es un honor ganar una Dauphiné así como él lo hizo".

"Lo que hice en Dauphiné me da más confianza, pero tenemos compañeros que están muy bien. Yo sigo descubriendo mis capacidades y tenemos a Sergio (Higuita) y Rigo (Urán) como grandes escaladores... Pero lo del Dauphiné me da más tranquilidad para correr en el Tour", fueron las palabras con las que habló sobre las competencias que se avecinan.

