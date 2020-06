Daniella Álvarez da sus primeros pasos tras amputación y hay júbilo en redes

Una lamentable noticia se conoció la semana pasada luego de que la exreina de Colombia, Daniella Álvarez, comunicara que tras varias cirugías de emergencia debido a una masa anómala en su abdomen, le provocó una isquemia, lo cual derivó en una seria alteración del fluido de la sangre a sus piernas y el pie de su extremidad izquierda fue el más afectado.

Ella misma se encargó de contar con todo el detalle el delicado estado de salud por el que está atravesando. Con mucho valor, decidió grabar su testimonio y publicarlo en sus redes sociales para dar un parte de calma a todos sus seguidores. Sin embargo, la decisión estaba tomada: según contó, habló con su familia e informó que se sometería a una nueva cirugía para que le amputaran el pie.

Dicho procedimiento médico fue llevado a cabo el pasado sábado, 13 de junio, en la clínica Cardioinfantil, en el norte de Bogotá y la operación fue todo un éxito, según lo que se ha conocido.

Y este viernes se conocieron imágenes en las cuales se le ve a la exreina dando sus primeros pasos, luego de que fuera operada, lo cual dio una gran alegría a todos sus familiares, amigos y seguidores de Daniella.

"Nunca me conformaré hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente❤️ Hace doce días me operaron por última vez y hasta hoy no he dejado de dedicarme a superar mis obstáculos hasta llegar a mi meta. Aquí voy llena de fuerza y sueños��", dijo Daniella y adujntó el hermoso video que todos celebramos.

Lee También