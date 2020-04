Danny García reveló qué le falta para que su legado en el boxeo esté completo

A sus 32 años y habiendo realizado ya una pelea en lo que va del 2020, con victoria en las tarjetas por decisión unánime ante el ucraniano Ivan Redkach en Brooklyn, Danny García aprovecha la cuarentena para trazarse los principales objetivos a futuro. Y quedó claro que no se va a conformar con poco.

En primer lugar, quien ya fue campeón mundial en dos categorías diferentes -superligero y wélter- está buscando un combate contra cualquier peso wélter de élite una vez que el panorama internacional lo permita. Después de eso, tiene serias intenciones de ir a buscar otro cinturón en una nueva categoría: las 155 libras.

Danny García siempre tuvo intenciones de subir a superwélter y esto podría suceder después que complete una o dos peleas más como wélter, según él mismo manifestó. "Quiero ser campeón en una tercera división", aseguró en el último episodio de The PBC Podcast. Y agregó: "Siento que ese siempre fue mi objetivo. Ganar un cinturón en 140, 147 y 154 libras".

El estadounidense, de raíces puertorriqueñas, cree que todavía le queda cerrar dos grandes combates en peso wélter, que según él mismo dijo podrían ser ante Manny Pacquiao y Errol Spence. También desea tener revancha ante Keith Thurman o Shawn Porter, los dos únicos boxeadores que lo derrotaron a lo largo de sus 38 combates como profesional.

Y después sí, cumplir ese objetivo sin el cual no quisiera dejar la actividad: "Siento que hasta que no gane un título mundial en las 154 libras, mi legado en el boxeo no estará completo. Esos son mis objetivos", concluyó Danny García.

