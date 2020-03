David Bryan, tecladista de Bon Jovi, dio positivo de coronavirus

David Bryan, tecladista de la popular banda musical Bon Jovi, confirmó en su cuenta de Instagram que dio positivo de coronavirus. El músico de 58 años, quien junto al conjunto piensa lanza un nuevo álbum el 15 de mayo y luego realizar una gira, escribió el mensaje para darles calma a sus fanáticos.

"Acabo de recibir mis resultados y he dado positivo por coronavirus. He estado enfermo por una semana y me siento mejor cada día. ¡Por favor no se asusten!", publicó Bryan. "Es la gripe, no la peste. He estado en cuarentena por una semana y lo haré por otra semana. Y cuando me sienta mejor, volveré a hacerme la prueba para asegurarme de que estoy libre de este virus desagradable."

Tambien, el músico envió un mensaje a sus fanáticos para que tomen las precausiones necesarias: "Por favor, ayúdense unos a otros. ¡Esto terminará pronto con la ayuda de todos los estadounidenses!"

El icónico tecladista recibió una ernome cantidad de mensajes de apoyo de diferentes músicos y fanáticos.

