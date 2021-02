¿Qué le pasa? Con una serie de tuits, David Faitelson demeritó la pelea y el rival de Canelo Álvarez

Saúl Álvarez volverá a luchar en un ring esta noche cuando se enfrente a Avni Yildirim con el título unificado supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en juego.

En búsqueda de seguir con su racha de más de 50 victorias, el mexicano se medirá contra el rival designado de la CMB para continuar con todos los duelos que tiene programados en el año. La contienda tendrá lugar en el Hard Rock Stadium de Miami.

A pocas horas del duelo, el periodista David Faitelson quedó nuevamente en el ojo de la tormenta por una serie de publicaciones hirientes tanto como para Canelo como para el pugilista tunecino.

"'El Canelo' no quiere hablar ni saber nada de Golovkin, pero lo que enfrentará esta noche esta muy lejos de ser un rival competitivo..."; "El único 'peligro' de la noche del 'Canelo' es que Avni Yildirim termine siendo un 'bulto' más que un verdadero contendiente..." y "Menos mal que el boxeo en México es gratis, porqué la realidad es que la 'Canelo'-Yildirim no merece un 'Pay Per View'...", señaló en sus tuits.

Si bien la transmisión comenzará a las 21:00, se espera que el nacido en Guadalajara pelee alrededor de las 23:00.

