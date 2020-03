Delirante: Madonna reflexionó acerca del Coronavirus desde la bañera

Madonna y polémica, dos palabras que por lo general van juntas, y esta no fue la excepción, ya que en medio de la pandemia por Coronavirus, la cantante no encontró nada mejor que desnudarse y entregar un mensaje desde la bañera, generando enojo en sus aficionados.

"Una cosa sobre el coronavirus es que no le importa lo rico que seas, famoso, divertido o listo, donde vivas o lo viejo que seas. Es lo mismo para todos", reflexionó al intérprete de Like a Virgin.

Pero no fueron las palabras de Madonna lo que enojó a sus fan, sino la puesta en escena; velas, pétalos de rosa y un abultado collar, que algunos consideraron como insensible.

"El coronavirus me ha dejado sin trabajo durante una semana. Vivo de cheque en cheque y me despierto en pánico todas las mañanas al darme cuenta de que todavía no tengo medios para vivir. Dime nuevamente, desde tu bañera llena de pétalos de rosa, cómo esta crisis es una experiencia de igualdad", escribió una furiosa seguidora.

"Cállate, Madonna, el típico regate de una celebridad ignorantemente privilegiada sin una idea real de lo que significa la igualdad", espetó otra usuaria, sumándose a los miles que criticaron la actitud de la diva del pop.

La cantante no se ha referido a la polémica generada por su video, pero para quienes han seguido la carrera de la talentosa artista, esta es sólo una más de infinitas controversias generadas por la compositora. Y probablemente no la última.

Lee También