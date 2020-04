¿Gustavo Cuellar traicionó a los colombianos que estaban en Arabia Saudita?

La situación de la pandemia del Coronavirus tiene a todo el mundo alerta debido a las graves consecuencias que se han visto en países como Estados Unidos, Italia, España, China, entre otros y cada cual tiene su drama que contar debido a este virus. Una de las realidades de muchas personas alrededor del planeta es que están separados de sus familias por X o Y motivo y en este tiempo en el que la tercera parte del mundo se encuentra en su hogar, no hay posibilidad de desplazamiento para verse.

Esto le pasó a varios deportistas colombianos, incluido Gustavo Cuellar, jugador de la Selección Colombia, quien en la actualidad se encuentran en Arabia Saudita a la espera de un vuelo humanitario para volver al país. El futbolista, en representación de él y otros 10 deportistas que se encuentran en este país, incluida la voleibolista Amanda Coneo, enviaron hace unos días una carta a la Cancillería de Colombia para regresar a Colombia lo más rápido posible. Lo curioso es que Cuellar sí viajó junto a Danilo Moreno Asprilla, otro jugador de fútbol, pero solo ellos dos iban en el avión.

Ante esto, el voleibolista Andrés Piza, en comunicación con el programa 'Buenos Días Deporte' de Radio Múnera Eastman, de Medellín, se mostró sorprendido por lo sucedido y dijo que Cuellar lideró todo, pero se salió del grupo de Whatsapp, antes de que se conocieran las imágenes en que regresaba a Colombia. "Realmente no tenía información de este vuelo, no sabía que el gobierno colombiano había dado el aval que podíamos entrar. Me sorprende, no tenía la información de que Gustavo había salido del país y se dirigía rumbo a Colombia", dijo Piza quien aseguró que Cuellar se salió del grupo que tenían de Whatsapp sin mediar palabra.

Andrés Piza, voleibolista antioqueño con quien conversamos en #BuenosDíasDeporte, manifestó su sorpresa al ver que Gustavo Cuéllar informaba en su perfil de Instagram que ya estaba en el avión hacia Colombia. Ni les avisó, un acto mínimo de delicadeza con un grupo esperanzado. — Diego Londoño (@DiegoLondo) April 27, 2020

Y agregó: "Teníamos 2 inconvenientes: el permiso del gobierno colombiano para entrar y el presupuesto que había que dar para montarse en el avión. No sé si eso también llevó a él a decir que nadie más podía pagar ese momento. Realmente desconozco, pero en el grupo nadie podía pagar 9.850 euros…". Además, dijo: "Si el club Al Hilal pagó su vuelo 'chárter' y todo, no tengo mucho qué decir, al final es el dinero de ellos y uno respeta eso. Pero si fue el gobierno colombiano el que pagó eso, y es un vuelo 'humanitario', sería una polémica muy fuerte. ¿Entonces él qué dijo? Estoy al lado de unos 'pobretones', entonces yo me voy, yo pago, yo tengo plata, tengo suficiente dinero y ustedes se quedan".

Al final, Piza bajó el tono y dijo: "Yo no pondría palabras en la boca de él, que yo no he escuchado, al final es el dinero de él. No voy a juzgar esa cuestión, porque tenía a su familia aquí y decidió salir del país… No quiero poner palabras o hablar de conocimiento. A veces en Colombia pareciera que se fue el futbolista y no importan los colombianos que quedamos aquí. Entonces sería muy importante el apoyo de los medios para los que estamos acá… Que no sea que ya no hay noticia porque los futbolistas son igual de colombianos como soy yo".

Lee También