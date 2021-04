Cómo ver New Orleans Pelicans vs. Denver Nuggets EN VIVO por la NBA: hora, TV y streaming para ver el duelo con Facundo Campazzo

¡BÁSQUET DEL BUENO! Denver Nuggets (40-21) vs. New Orleans Pelicans (27-34) se enfrentan HOY miércoles 28 de abril en un vibrante partido por la temporada regular de la NBA con Facundo Campazzo. El encuentro se llevará a cabo en el Ball Arena y NO será televisado en Latinoamérica. Sin embargo, se podrá ver vía streaming por NBA League Pass.

Posibles formaciones:

En cuanto a las posibles alineaciones, si bien aún no están confirmadas, Denver saldría al campo de juego con Facundo Campazzo, PJ Dozier, Aaron Gordon, Michael Porter y Nikola Jokic.

New Orleans, en tanto, iría con Lonzo Ball, Eric Bledsoe, Brandon Ingram, Zion Williamson y Steven Adams (en duda).

Día y horario: ¿cuándo será el partido de New Orleans Pelicans vs. Denver Nuggets por la NBA?

El partido de New Orleans Pelicans vs. Denver Nuggets por la NBA será HOY miércoles 28 de abril en el Ball Arena.

Horario del partido según cada país:

España: 03:00 horas (jueves)

Argentina: 22:00 horas

Uruguay: 22:00 horas

Chile: 21:00 horas

Paraguay: 21:00 horas

República Dominicana: 21:00 horas

Venezuela: 21:00 horas

Colombia: 20:00 horas

Ecuador: 20:00 horas

Perú: 20:00 horas

México: 20:00 horas

Estados Unidos: 17:00 PT/ 20:00 ET

Transmisión: ¿cómo ver el encuentro en vivo?

Latinoamérica: sin TV

Estados Unidos: Altitude y Bally Sports NOLA.

Streaming: NBA League Pass

