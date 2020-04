Deontay Wilder dijo que tuvo que ser operado tras perder con Tyson Fury

Deontay Wilder no tiene el mejor año de su carrera ya que tuvo que ser operado de su bícep izquierdo tras lesionarcelo en el combate donde perdió su invicto frente a Tyson Fury.

El estadounidense, que busca hizo uso de la cláusula para combatir nuevamente con el británico, habló en podcast de Premier Boxing Champions.

“Terminé sufriendo la lesión en mi última pelea, en algún momento. Pero todo va muy bien. Esa es otra cosa en la que me estoy enfocando: en la recuperación, en recuperar la salud plena”, expresó el boxeador quien agregó que espera volver lo más pronto a hacer ejercicio.

Por otro lado, el nacido en Alabama se refirió a la pelea con Tyson Fury y expresó que su mala performance se debió a los 15 minutos previos a que comenzara la pelea.

“Hay muchas cosas de las que ni siquiera quiero hablar en este momento. Todavía estoy reflexionando sobre ciertas cosas, y no puedo creer las cosas que me sucedieron. Y me sucedieron en ese punto de mi carrera", declare el excampeón del mundo pesado CMB.

A su vez, dijo que la gente que lo conoce bien y que lo sigue sabe que esa noche no estuvo Deontay Wilder sino zombi.

“Todavía no tenemos nada oficial. Pero definitivamente voy a traer a dos personas ... Pero veremos qué sucede. Creo que formaremos un gran equipo", expresó el estadounidense que no confirmó toda su equina luego de que le hayan tirado la toalla.

Por último, el boxeador declaró que lo llamó George Foreman, excampeón del mundo pesado, y dijo que le dejó varias enseñanzas la charla que tuvo con él.

“Me estaba diciendo cómo quería mostrarme algunos métodos para fortalecer ciertas partes de mi cuerpo y cosas así. Definitivamente me dejó caer un par de gemas y fue bueno escucharlo", comentó Deontay Wilder quien agregó que Foreman le dijo que aquella derrota no fue su culpa y que llegado el momento hablará más sobre lo que sucedió en la pelea con Fury.



