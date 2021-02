Devastador: se suicidó exentrenador de arqueros de la Selección Colombia

Una lamentable noticia se conoció, este viernes, tras encontrar sin vida al exentrenador de arqueros de la Selección Colombia, Des McAleenan, quien había sido colaborador del exentrenador del equipo nacional, Carlos Queiroz, durante el año y medio que estuvo al frente.

Comenzó su carrera como entrenador de porteros en 2002, en el New York Red Bulls, tras haber jugado en equipos de la tercera división estadounidense. Tras nueve años en ese club, se fue a trabajar al Al Hilal, de Arabia Saudí, y posteriormente tuvo a su cargo los porteros de las categorías menores de Estados Unidos, antes de ser llamado por Queiroz para trabajar en Colombia.

Hace algunos meses, en una entrevista con el portal OTB Sports, habló de un duro problema de depresión: Me atasqué y mis ruedas empezaron a girar. Simplemente entré a un lugar muy oscuro; cualquiera que haya sufrido depresión te dirá que es como estar atrapado en un laberinto muy, muy, muy oscuro". "No puedes ver hacia afuera y no tienes sentido de los sentimientos. Pierdes interés en todo y hay una desesperación absoluta; un dolor intenso y entumecedor que simplemente te devora por dentro", agregó.

Des McAleenan, quien hasta hace poco era el preparador de arqueros de Carlos Queiroz en la selección colombiana, se suicidó en Berlín. Llevaba una batalla contra la depresión. Así la describía hace unos años.



Debido a esto, todos los indicios de la muerte de McAleenan obedeció a su problema de depresión, pero todavía las autoridades están investigando el hecho para esclarecer los motivos de la muerte del excolaborador de la Selección Colombia. Paz en su tumba

