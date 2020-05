Después de varias pruebas Danna García dio negativo en prueba por coronavirus

Fue toda una pesadilla la experiencia que le tocó vivir a Danna García en esta emergencia sanitaria que afronta el mundo entero.

La actriz estuvo bastante delicada debido a su contagio con el coronavirus y después de mucho tiempo pudo vencer esta dura batalla.

En un video en Instagram, la exprotagonista de Pasión de Gavilanes decidió compartir este gran momento. "Quería grabar este videito porque siento que se los debo. Hoy regreso con mi hijo después de muchisimo tiempo", dijo.

"Estoy super ilusionada, estoy un poquito nerviosa. No sé cómo va a reaccionar pero me parece importante hacerles parte de este momento y agradecerles mucho. Siento que se los debía y tenía que compartir con ustedes, gracias a todos los que me han acompañado", fue el mensaje que envió tras largas semanas de aislamiento.

Danna, también compartió un video en el cual se reencuentra con su hijo a quien no vio durante su tratamiento por el Covid-19.

