Día y horario del concierto online de WayV: Beyond the Vision

Este domingo 3 de mayo, WayV ofrecerá su show "Beyond the Vision", un recital virtual de K-pop que será transmitido en vivo como parte del Beyond Live, emprendimiento de SM Entertainment y Naver.

A diferencia de la mayoría de conciertos online que surgieron en el tiempo de cuarentena, el Beyond Live produce material exclusivo y en directo para el evento. Por ende, se espera un setlist especial para la transmisión de este domingo.

La serie de conciertos online Beyond Live también tiene la particularidad de ser una transmisión de pago que solo se distribuye a través de la página y app V Live.

Día y horario: ¿cuándo será el concierto online de WayV?

El concierto online de WayV será este domingo 3 de mayo (madrugada del sábado 2).

Horario según cada país:

Argentina: 03:00 horas

Uruguay: 03:00 horas

Chile: 02:00 horas

México: 01:00 horas

Ecuador: 01:00 horas

Colombia: 01:00 horas

Perú: 01:00 horas

Estados Unidos: 23:00 PT/ 02:00 ET

Transmisión: ¿cómo ver el evento en vivo?

Para ver el concierto, deberás adquirir un “boleto virtual” en la tienda de la app V Live.

Lee También