Día y horario del festival One World: Together at Home

"One World: Together at Home" es un festival histórico que prepara la OMS y Global Citizen junto a cantantes y actores como Lady Gaga, para recaudar dinero que se destinará al personal de salud que lucha contra el nuevo coronavirus.

El festival contará con artistas de primer nivel como Paul McCartney, Stevie Wonder, John Legend, Chris Martin, Eddie Vedder, Elton John, The Killers, Billie Eilish, The Rolling Stones, Kacey Musgraves, J Balvin, Keith Urban, Lady Gaga, Lang Lang, Michael Bublé, Andrea Bocelli, Billie Joe Armstrong, Burna Boy y Maluma, entre otras grandes estrellas.

Los presentadores también son de excepción: Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon y Stephen Colbert.

Día y horario: ¿cuándo será el festival online?

El festival One World: Together at Home se llevará a cabo el próximo sábado 18 de abril.

Horario según cada país:

Argentina: 21:00 horas

Uruguay: 21:00 horas

Chile: 20:00 horas

Venezuela: 20:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Ecuador: 19:00 horas

México: 19:00 horas

Perú: 19:00 horas

Estados Unidos: 17:00 PT/ 20:00 ET

Transmisión: ¿cómo ver el evento en vivo?

El evento se podrá ver en vivo en toda Latinoamérica a través de TNT y por Chilevisión en Chile.

También será transmitido vía streaming a través de Internet: YouTube, Instagram, Twitter, Apple Music, Amazon Prime Video, Twitch, TIDAL, Alibaba, Yahoo TuneIn.

