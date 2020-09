El día que Diego Maradona concedió una nota en México por una computadora y una pizza

Diego Armando Maradona ha vivido varias vidas en una misma. El astro argentino tiene mil y una historias para contar, pero pocas en entrevistas donde el foco de atención se encuentra en la previa de la misma. Como no podía ser de otra manera, la anécdota vivida se rememora al país que lo catapultó hasta la eternidad: México.

Hay programas que marcan eras y Otro Rollo fue uno de ellos debido, entre otras cosas, al calibre de sus invitados y la conducción de Adal Ramones. Sin embargo, solamente hubo una persona que pidió dinero a cambio de presentarse, según reveló el exproductor y colaborador, Yordi Rosado.

“¿Saben quién fue el único que pidió dinero? Diego Maradona. Yo negociaba a los artistas, especialmente a los internacionales y de repente me dicen que el mánager de Maradona quería hablar conmigo”, contó Rosado en El Frasco, adhiriendo que “nos cobró 300 mil pesos, pero le dije ‘no hay manera’; de entrada, nosotros no pagamos, no tenemos ese presupuesto. Me preocupé porque dije ‘sí está muy jodido este cabrón’".

Finalmente, las personas que manejaban a Maradona bajaron las pretensiones y pidieron un cambio en especie: “’Ya lo pensamos bien, fíjate que Diego echó a perder su computadora, ¿crees que me puedas conseguir una? Y una pizza’ y le dije que sí”, explicó Rosado, en una entrevista que pasará a la posteridad, pero también porque fue la única en la cual el Diez asistió por una computadora y comida.

De igual manera, la producción debió hacer un esfuerzo extra porque "como no teníamos dinero para darles, le pedí a Televisa que nos ayudara para hacer un intercambio y así le dimos la computadora”, finalizó.

Lee También