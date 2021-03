Schwartzman tuvo que salir a aclarar una frase sobre las vacunas: "El inglés no es mi especialidad"

Fue una jornada de jolgorio para Diego Schwartzman, el mejor tenista argentino del momento, quien se enfrentó esta tarde ante Sebastian Korda por la primera ronda del Masters 1000 de Miami.

El de Buenos Aires es uno de los favoritos a hacerse con el torneo, que lo ubicaría algunos puestos más arriba del lugar (9no) que ocupa en este momento.

Fragmento de la polémica nota.

Diego superó con comodidad a su rival y lo eliminó del torneo después de poco más de una hora, despachándose con un 6-1 y 6-4.

Sin embargo, todo pudo haberse empañado luego de la entrevista que el de 28 años realizó con un reconocido periodista del mundillo del tenis.

Allí, el mismo pareció manifestarse en desconfianza en torno a las vacunas que llegaron a la Argentina con el fin de evitar la propagación del CoVid.

Hola a todos!!! Quiero aclarar que respondí a @BenRothenberg en inglés lo cual no es mi especialidad... que me voy a vacunar cuando llegue mi turno que no me daría la vacuna antes que mi familia y la gente que realmente lo necesita. Quizás mi inglés no fue claro. — diego schwartzman (@dieschwartzman) March 29, 2021

El Peque debió salir a aclarar tras la viralización de sus dichos y dejó en claro que todo se debió a un error de comunicación causado por la barrera idiomática.

"Hola a todos!!! Quiero aclarar que respondí a @BenRothenberg en inglés lo cual no es mi especialidad... que me voy a vacunar cuando llegue mi turno que no me daría la vacuna antes que mi familia y la gente que realmente lo necesita. Quizás mi inglés no fue claro. Quería aclararlo porque quizás por culpa de responder en inglés no pude experesarme correctamente. Abrazo", escribió en Twitter. ¡Puede pasar, crack!

Lee También